CC valora “la agilidad y eficacia” del Gobierno para aprobar la memoria ambiental del PGO de San Andrés y Sauces

Coalición Canaria de San Andrés y Sauces valora en nota de prensa “la agilidad y eficacia” de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias para aprobar la memoria ambiental del Plan General de Ordenación del municipio, “a pesar del poco o nulo impulso que ha dado a este trámite el grupo de Gobierno del Ayuntamiento y el alcalde Francisco Paz”.

El alcalde “se apropia del mérito de impulso y aprobación del PGO despreciando el enorme esfuerzo y dedicación de sus antecesores y ninguneando a todos los técnicos intervinientes en tal dilatado y complejo procedimiento”, manifiesta el concejal de Coalición Canaria, José Tomás Rodríguez de Paz.

“Es un paso importantísimo previo a la aprobación definitiva del Plan y se ha sacado adelante después de cuatro años de parálisis del anterior Gobierno de Canarias, alimentada por la inactividad y la falta de ganas de quienes gestionan este Ayuntamiento”, añade.

El comité local de CC destaca “el trabajo que en este año ha hecho la Dirección General de Ordenación del Territorio para desatascar este proceso y poder decir, a día de hoy, que el PGO de San Andrés y Sauces será pronto una realidad”.

“El nuevo Plan General, entre otras cosas, amplía las zonas de uso residencial, tanto en los núcleos urbanos como en los asentamientos rurales en suelo rústico, lo que permitirá la construcción de viviendas, y delimita por primera vez una zona industrial que posibilitará la implantación de nuevas empresas en el municipio”, destaca.

“Llevamos 13 años esperando por este documento del que depende el futuro de San Andrés y Sauces. Sin él, estamos condenados al estancamiento. Tenemos una oportunidad única de liderar la recuperación económica de la Comarca Noreste de la isla impulsando la construcción de vivienda, estableciendo las bases para el desarrollo socioambiental y económico del tramo litoral entre la Villa de San Andrés y Puerto Espíndola, atrayendo la implantación de empresas, y rehabilitando territorialmente el Lomo de Los Sauces para propiciar el establecimiento de población y actividades económicas”, recuerda Rodríguez de Paz.

“Pero no será gracias al grupo de Gobierno municipal, que lleva años tratando el PGO como si fuera un asunto secundario”, dice. “Cuando ha hecho falta el impulso político, el alcalde no ha sabido o no ha querido dárselo y ha tenido que ser CC, desde la oposición, la que se preocupe por desatascar la tramitación. Por eso, le exigimos que cambie la actitud de desprestigio y ninguneo de la planificación urbanística y haga su trabajo para que la aprobación definitiva del Plan llegue cuanto antes”, concluye.