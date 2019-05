Tony Acosta (CC): “Con el PP en la capital no tengo problemas, pero sí con Juanjo Cabrera”

El concejal electo de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y líder del grupo nacionalista, Tony Acosta, ha indicado a La Palma Ahora que el PSOE, “como fuerza más votada” en las pasadas elecciones municipales, “es el que tiene que intentar buscar un pacto estable en la capital”. Dijo que “la misma noche electoral” habló con Elías Castro, número uno de la candidatura socialista, “para felicitarlo y quedamos para hablar, aunque no hemos fijado todavía fecha”.

El PSOE, tras los comicios del pasado domingo, se mantiene como fuerza más votada en la capital pero sin respaldo para garantizar la Alcaldía. La candidatura encabezada por Elías Castro ha logrado 6 concejales con 2.362 votos; el PP ha obtenido 5 ediles, con 2.010 sufragios; CC, 4, con 1.769 papeletas; NC, uno, con 641, y Cs, otro, con 470.

Antonio Acosta ha indicado que CC en la capital, como tercera fuerza más votada al Ayuntamiento, “en principio veo los toros desde la barrera” ya que el PSOE, como opción más respaldada por los electores “es la que tiene que intentar constituir un gobierno estable”. Dijo que “con el PSOE hemos quedado para hablar sin fecha fija. El movimiento lo tiene que hacer el ganador de las elecciones y nosotros tenemos que analizar todas las situaciones y después tomar una decisión”.

Ha apuntado que “con las organizaciones políticas no tengo problemas”, pero reconoce que con el candidato del PP, Juanjo Cabrera, “como todo el mundo sabe, tengo un problema personal” que llegó a los juzgados porque “siempre he creído que en política no vale todo”.