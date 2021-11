Villa de Mazo organiza un concurso de postales navideñas en Infantil y Primaria

El Ayuntamiento de Villa de Mazo, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Omar Fumero, organiza un concurso de postales navideñas dirigido al alumnado de Infantil y Primaria de los centros educativos del municipio.

La alcaldesa del municipio, Goretti Pérez Corujo, señala que la idea nace de la importancia de involucrar a todos los niños y niñas de Villa de Mazo en los actos navideños.

“Es fundamental que los más pequeños tengan la oportunidad de participar y formar parte de la Navidad de nuestro municipio”, puntualiza la alcaldesa.

Omar Fumero señala que el objetivo de esta iniciativa, que lleva por título ‘Imagina tu Navidad’, es ayudar a los niños y niñas del municipio a desarrollar su creatividad y afrontar con nuevas ilusiones unas fechas tan especiales y mágicas”.

El concejal detalla que se otorgarán dos premios por cada grupo, desde Infantil 3 años hasta 6º de Primaria y un premio especial para aquel trabajo que, a juicio del Jurado, reúna las condiciones de trabajo destacado.

El alumnado que desee participar deberá dibujar la postal en horario lectivo y entregarla a la dirección del centro escolar que será quien traslade todos los trabajos a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Mazo, explica el concejal.

Los dibujos deberán estar realizados en DIN A4 y con una técnica de dibujo libre, pudiéndose utilizar lápices de colores, acuarelas, rotuladores, ceras, etc. El plazo para presentarlos permanecerá abierto hasta el 3 de diciembre, y deberá ir dentro de un sobre cerrado, en el que se indique el lema elegido y el grupo de participación al que pertenece: Asimismo, dentro de este mismo sobre, se introducirá otro más pequeño, en el que se incluirá el mismo lema y los datos personales del autor (nombre, edad, curso y colegio). Los participantes que no cumplan estos requisitos no podrán participar.

El comunicado de los ganadores del concurso se hará el día 17 de diciembre por medio del colegio y los premios se entregarán en el respectivo colegio el 20 de diciembre.