Nayra Castro se reafirma en que trabajará “conjuntamente” con los sindicatos para “la organización de los recursos humanos” del Cabildo

La consejera delegada de Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, Nayra Castro, en relación a las últimas afirmaciones hechas públicas por los representantes de Intersindical Canarias en la primera Corporación, apunta que “si siempre debemos ser objetivos y rigurosos en el tratamiento de cualquier tipo de información, estas cualidades cobran un mayor sentido cuando se refiere a cuestiones tan sensibles como son sentencias judiciales y que además, en este caso concreto, tienen que ver con la organización de los recursos humanos de la casa”, se indica en una nota de prensa de la institución insular.

Castro, se apunta en la nota, se reafirma en su planteamiento de que “trabajará conjuntamente con los sindicatos y el personal de la institución para entre todos, y buscando el mayor consenso posible, abordar la ejecución de un pronunciamiento judicial que si bien afecta a trabajadores de la casa a día de hoy no se cuenta con la sentencia firme”. Añade que “los tiempos son muy importantes y que hay que dar pasos de manera segura por lo que recuerda que una vez que se conoce la sentencia esta no pasa a ser firme hasta que el Cabildo decide no recurrirla con lo que ello conlleva”.

“Es preocupante que un sindicato traslade estas dudas cuando debería saber que estamos esperando a contar con la sentencia firme para con ella ponernos a trabajar y buscar la mejor solución posible”, señala. Lamenta que “desde el sindicato que debe velar por los intereses de la plantilla de la Corporación insular se malinterpreten sus palabras y se hagan manifestaciones que llevan a la confusión”.

La consejera insular de Recursos Humanos, se agrega en la nota, “tampoco comparte el comportamiento poco solidario de los representantes de Intersindical Canarias que conociendo de primera mano la situación sobrevenida del departamento de recursos humanos y el importante esfuerzo que ante esta realidad se está llevando a cabo por los trabajadores de este departamento no se muestre un mínimo de comprensión y parezca que su comportamiento obedece a otros intereses”.

Finalmente, Castro concluye lanzando “un mensaje de tranquilidad por un lado a los trabajadores del Cabildo” indicándoles “nuevamente que desde que la Institución cuente con la sentencia en firme se buscará el máximo consenso posible por todas las partes implicadas para conseguir la mejor ejecución”. Y por otro lado, “lanzando también un mensaje importante a los ciudadanos indicando que los servicios y gestiones que realiza el Cabildo no se verán afectados en ningún momento por este proceso”.