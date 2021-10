La Palma registra un terremoto de magnitud 4,1 durante la madrugada de este sábado

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado durante la noche del viernes al sábado una cuarentena de terremotos en la isla de La Palma, entre las 23.36 y las 06.49 horas, el más destacado ha sido uno a primera hora de la madrugada al suroeste de Villa de Mazo de magnitud 4,1. La buena noticia es que se ha producido a una profundidad de 39 kilómetros. En este sentido, el director del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ya aseguró en rueda de prensa este viernes que "no hay actividad superficial en otros entornos que no sean los del propio cono", por lo que la probabilidad de que aparezca otro centro emisor fuera de las inmediaciones del cono "es escasísima, por no decir nula".

Vueling cancela todos sus vuelos con La Palma este fin de semana por la ceniza del volcán

El enjambre sísmico se mantiene activo al sur de la isla, en los municipios de Mazo y Fuencaliente, y unas profundidades medias que oscilan aproximadamente entre los 11 y los 15 kilómetros aunque también se han registrado algunos a más de 30 kilómetros.

Por su parte, la intensidad media de los sismos está por debajo de magnitud 3. No obstante, sin contar con el de 4,1, esta noche se han registrado movimientos de 3,3 en Fuencaliente, a las 06.23 y a 11 kilómetros de profundidad; y de 3,4 en Mazo, a las 06.07 y a 35 kilómetros.

Con todo la sismicidad se sigue localizando, como en los últimos días, a una gran profundidad y no se ha registrado deformidad del terreno fuera de la zona del volcán.

En cuanto a la erupción, sigue manteniendo el mismo comportamientos que los días previos con una explosividad volcánica que continúa en nivel 2 de una escala con máximo 8.

Asimismo, la emisión de lava se concentra en los centros del cráter principal y no se espera que se abra otro centro de emisión fuera de esta área.