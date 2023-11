El decreto de recuperación agrícola de La Palma no contempla concentración parcelaria

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha reafirmado la postura del Ejecutivo regional respecto al decreto de recuperación agrícola de La Palma, señalando que “no entendemos la concentración parcelaria como la fórmula adecuada para recuperar la agricultura”.

Barreto, quien ha expresado previamente su escepticismo respecto a esta fórmula, destacó la dificultad administrativa que plantea el proyecto, según advierten los propios técnicos de la consejería de Agricultura.

Según la consejera de Presidencia, la concentración parcelaria no es la vía adecuada para reactivar la economía local, especialmente en el sector del plátano, que constituye la base económica más afectada en la isla tras la erupción.

“Estamos totalmente de acuerdo con Europa en los criterios de racionalización, que no queramos la concentración parcelaria no significa que cada uno se vaya a hacer sus redes, no mezclemos las cosas”, afirmó Barreto.

La consejera ha insistido en que la oposición a la concentración parcelaria no implica que cada agricultor deba desarrollar sus infraestructuras por cuenta propia, y ha abogado por una intervención de la administración pública en carreteras y conducciones de agua.

La consejera ha subrayado la importancia de activar la economía y la producción agrícola, proponiendo alternativas que proporcionen facilidades a los agricultores, y ha expresado que “lo que queremos es que las personas hagan sus fincas allá donde tengan sus terrenos, proporcionando facilidades para hacerlo, como la tierra o agua”.

Además, Barreto ha hecho hincapié en la necesidad de acelerar la producción, sugiriendo la reducción del tiempo de cultivo de las piñas a menos de 14 años, periodo que estima que sería necesario para las primeras cosechas siguiendo la fórmula de concentración parcelaria.

Ha destacado que algunas personas ya han comenzado a liberar fincas en los bordes de las coladas, señalando que si se logra fomentar la siembra a mayor escala en los próximos dos años, La Palma podría iniciar la recuperación de su producción agrícola.

Además, Barreto ha mencionado que la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea ha expresado su inquietud sobre posibles demandas relacionadas con el decreto de concentración parcelaria.