Nieves Lady Barreto (CC) pide a Sanidad que “intervenga” en la gestión del Hospital de La Palma para cubrir las plazas libres de especialistas

La diputada palmeta de CC Nieves Lady Barreto ha pedido este martes “al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, que su consejería se implique e intervenga para que se cubran las plazas de médicos especialistas que están libres en el Hospital de La Palma” y “que intervenga también en la gestión del centro hospitalario para que sea eficiente y transparente”, se informa en nota de prensa.

La diputada recordó en el Pleno del Parlamento de Canarias que “en los últimos meses hemos asistido a diversas situaciones que ponen en cuestión parte de la gestión llevada a cabo en el Hospital, algo que había quedado solapado por la pandemia, pero que empieza a sobresalir”.

“El último episodio lo conocimos hace unos días con la dimisión simultánea de tres cardiólogos por problemas en su labor diaria con la gerente del Hospital, Mercedes Coello, y la directora médica, tal y como ellos mismos han explicado”, dice.

La diputada le trasladó al consejero que es “una grave irresponsabilidad la forma en la que se ha expuesto públicamente a los profesionales médicos, con nombre y datos personales, para justificar la marcha de los cardiólogos con titulación MIR, incluyendo a anestesistas y traumatólogos en la misma situación, tal y como dijo la gerente”.

“También es grave la inseguridad que ha generado entre los pacientes estas declaraciones de la gerente, sembrando dudas sobre la profesionalidad de quienes les atienden”, añadió

Nieves Lady Barreto le trasladó al consejero que “esta misma queja también la han manifestado 216 profesionales sanitarios de La Palma con sus firmas, cuestionando la exposición pública de sus compañeros y la inseguridad generada”.

“En el último año, las palmeras y palmeros hemos ido conociendo los detalles de la pandemia a través del Facebook de la gerente, sin embargo, ante las vacunaciones irregulares, no ha habido ni una palabra”, destacó la diputada de CC.

“También hemos asistido al señalamiento público de personas o grupos de personas contagiadas por Covid”, relató Nieves Lady Barreto. “Y hemos visto cómo pedía en sus redes a quienes regresaban a la isla, que solicitaran las citas para hacerse PCR a través de su Messenger personal”, añadió.

La diputada de CC recordó al consejero Blas Trujillo que “en los últimos meses se han producido numerosos cambios de las fechas de las consultas del Hospital, para las que no se daba cita alternativa, en muchos casos, a lo que se acumulan los meses de retraso. El propio consejero reconoció en diciembre, también ante una pregunta de Nieves Lady Barreto, que estas cancelaciones no se deben a la pandemia y se comprometió a cubrir las plazas de especialistas vacantes”, afirma.

“Nos faltan especialistas MIR porque no es fácil que quieran venir a las islas no capitalinas, pero, además, hay que crear más plazas, algo a lo que se comprometió el Ministerio de Sanidad en la pasada legislatura con el consejero José Manuel Baltar y que no ha cumplido”, recordó la diputada.

“Le vuelvo a pedir que intervenga para que se cubran las plazas vacantes y que intervenga también para que la gestión del Hospital sea eficiente y transparente”, concluyó Nieves Lady Barreto, tras mostrar ante el Pleno del Parlamento su reconocimiento “a la labor profesional y entregada de todo el personal sanitario del centro hospitalario”.