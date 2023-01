Maeve Sanjuán (NC) alerta de un cartel publicitario sobre un local “de señoritas de compañía” en un pabellón deportivo de La Palma

Maeve Sanjuán Duque, concejala de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, reflexiona “con rotundidad sobre la presencia de publicidad de carácter machista en instalaciones públicas de La Palma”.

Su reflexión es “clara y contundente respecto a la existencia de un cartel publicitario que se encuentra ubicado de manera permanente en un pabellón deportivo de la Isla en el que, además de celebrarse encuentros deportivos puntuales –como el que reunió el pasado fin de semana a niños y niñas de varios municipios-, también se utiliza para la práctica deportiva municipal de manera habitual en deportes que están bajo la organización de la Promoción Deportiva del Cabildo de La Palma”, asegura.

El citado cartel publicitario sobre un local “de señoritas de compañía” ha provocado el rechazo de la concejala de Nueva Canarias, que ha puesto de manifiesto “la grave negligencia que comporta este hecho, no sólo por su existencia sino por el emplazamiento en el que se sitúa, el público al que pretende dirigirse y la enorme dejadez de una sociedad que ha permitido su permanencia en el tiempo y que nunca ha exigido a sus representantes públicos su retirada”.

“Asisto a este descubrimiento como algo inesperado y absolutamente reprochable y me pregunto cómo es posible que ningún cargo con representación pública municipal o insular haya advertido de su presencia para proceder a su inmediata retirada. Asimismo, reflexiono con preocupación sobre el hecho de que la ciudadanía tampoco se haya visto violentada por la presencia del cartel en un recinto destinado a la práctica deportiva infantil y juvenil, que reúne a familias y clubes de distintas disciplinas deportivas de la isla”.

“¿Con cuánta normalidad se ha asumido su presencia en el emplazamiento deportivo que ha hecho posible la convivencia de este cartel al mismo tiempo que se defienden políticas de igualdad municipales e insulares? La respuesta es clara, irresponsabilidad, incoherencia, dejadez y políticas de igualdad vacías y de pura fachada, políticas que sólo son un parapeto tras el que se esconden representantes públicos para acallar sus conciencias cuando es claro y manifiesto que detrás de esas políticas de igualdad no hay nada”, dice.

“Duele decir que detrás de las políticas de igualdad no hay nada, pero imágenes como éstas lo avala. Esta es la imagen de las desigualdades, que es el auténtico germen de la violencia machista, presente y cotidiana, asumida y normalizada. Otro 8 de marzo, otro 25 de noviembre, otra víctima -un nombre, no una cifra- y allí estará la clase política detrás de una reivindicación y un minuto de silencio que es el silencio callado y cómplice de un cartel que permanece en una sociedad que parece no cambiar”, concluye, desde “la preocupación”.