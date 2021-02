Nieves Lady Barreto (CC): “El consejero de Sanidad tiene que explicar cómo se está gestionando el Hospital de La Palma”

“El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, tiene que dar explicaciones sobre cómo se está gestionando el Hospital de La Palma después de las declaraciones de la gerente, Mercedes Coello, este martes en un medio de comunicación acerca del funcionamiento del centro”, dice la diputada nacionalista Nieves Lady Barreto.

“El martes por la tarde, Coello habló de la marcha del Hospital de tres de los cinco cardiólogos afirmando que, de los dos que continúan, una es una doctora, a la que menciona por su nombre, algo que nos parece fuera de lugar, que lleva 15 años ejerciendo como cardióloga sin serlo exactamente, tal y como afirma literalmente la gerente. Y el otro, un médico que aún no tiene la titulación convalidada por el Ministerio, aludiendo a su nacionalidad, algo que tampoco es un dato relevante ya que lo importante es, sin duda, que sea un profesional preparado”, explica la diputada palmera. “Y, continúa diciendo Coello que hay otras especialidades, como traumatólogos y anestesistas que también están en esta situación”.

“Las declaraciones de la gerente del Hospital son graves y generan inseguridad y alarma, porque no se puede decir algo así sin aportar una solución, sin explicar por qué hay especialidades cubiertas de esta manera y sin decir si esto es o no habitual”, subraya.

“¿Qué pensará cualquier persona que vaya a consulta mañana? ¿qué seguridad puede tener después de las declaraciones públicas de la gerente?”, pregunta Barreto. “Eso es lo que queremos que responda el consejero de Sanidad, Blas Trujillo”, añade. “Queremos que dé seguridad a las personas que tienen que ir a consulta, que aclare si esto es práctica habitual y que nos explique cómo lo va a solucionar su consejería”, dice.

“La frivolidad con la que la gerente del Hospital, Mercedes Coello, trata las listas de espera tampoco nos parece correcta. No se puede decir que pasamos de tener cinco cardiólogos que pasaban consulta a solo uno, pero que eso no es grave porque la lista de espera no está mal. Como poco, nos asombran sus palabras”, señala Barreto. “Nunca son deseables las listas de espera y sabemos que siempre las ha habido. Sin embargo, se ha trabajado para reducirlas y ahora la gerente nos dice que eso no es importante”, afirma.

“Coello asume, sin más, que la lista de espera en cardiología va a crecer. Lo que para ella no es grave, sí lo es para las personas que están esperando por ser atendidas, que en muchos casos han recibido cambios de fechas en consultas, alargando aún más la espera”, advierte Nieves Lady Barreto. “La gestión en Sanidad debe generar seguridad y tranquilidad porque estamos hablando de nuestra salud”, añade.

“Los retrasos en cardiología se sumarán a los retrasos que ya acumulan prácticamente todas las especialidades del Hospital desde hace meses. Son muchos los pacientes que han visto en estos meses cómo se les cancelaba sin nueva fecha las citas con especialistas por las que llevan mucho tiempo esperando. La explicación de la gerente a estos cambios era la pandemia, pero los meses han seguido pasando y esa ya no es la excusa. Esto parece más un problema de gestión, o de falta de gestión”, puntualiza Nieves Lady Barreto, “y de no ocuparse de que el Hospital vaya bien”.

“Precisamente, en las últimas semanas, la gestión de la gerente y de la Dirección del Área de Salud se ha visto cuestionada y envuelta en otro asunto preocupante que ha terminado en escándalo: el de las personas que se vacunaron contra el Covid sin que les tocara”, recuerda.

“Son ya varios los asuntos que nos preocupan sobre la gestión que se está llevando en el Hospital, y por eso pedimos que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias dé explicaciones sobre las acciones llevadas a cabo por la gerente y el director del Área de Salud”, concluye.