Nieves Lady Barreto: “El Gobierno debe poner en los presupuestos el valor de las fincas sepultadas y dejar de entretener con la finca común que tardará años en verse”

Nieves Lady Barreto, diputada por La Palma en el Parlamento de Canarias, en una nota de prensa, señala que “el Gobierno debe poner en los presupuestos el valor de las fincas sepultadas y dejar de entretener con la finca común que tardará años en verse”. En la nota se apunta que la Consejería de Agricultura del Ejecutivo regional “las ha valorado en 110 millones de euros”

Nieves Lady Barreto reclama al Gobierno de Canarias que “deje de entretenernos con estudios de una finca común de la que llevamos oyendo hablar desde noviembre de 2021 y que tardará años en ser realidad para los afectados”.

Barreto pide al Gobierno ponga una partida en los presupuestos para pagar a “los afectados el valor de las fincas sepultadas por la lava y que permita su reconstrucción que en unos casos será en la zona donde estaban y en otros, en la zona ya acordada para tal fin por el Gobierno”.

La Consejería de Agricultura, se señala en la nota, “informó hace meses de que el valor de las fincas sepultadas era de 110 millones de euros”, una cantidad que Nieves Lady Barreto considera “perfectamente asumible y que hay que poner ya sobre la mesa”. “No se puede seguir esperando por estudios que se repiten una y otra vez sin poner a producir la zona. Hay que ser valientes y tomar decisiones, porque el futuro de la isla depende de ello”, añade.

Barreto pide, además, que “el sector platanero haga fuerza para que las fincas empiecen a construirse y que no se sigan perdiendo cosechas mientras otras islas están sembrando hectáreas de plátanos que competirán por la subvención del Posei (Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias)”.

“Llevamos meses reclamando que se blinde el histórico de producción de La Palma para que cuando se puedan recuperar los kilos que se producían antes del volcán, la isla siga recibiendo la misma cuantía del Posei”, recuerda.

La diputada palmera de CC pide al Gobierno de Canarias “que asuma de una vez que debe ir a endeudamiento para poner los fondos necesarios para la reconstrucción económica de la isla y de las personas afectadas”. “No entiendo que el vicepresidente saque pecho de que el Ejecutivo no ha tenido que acudir a deuda como si eso fuera un gran mérito en un momento como este. Si hay una razón que pueda justificar la necesidad de que una administración pida un préstamo es esta situación que atraviesa La Palma”, aGREGA.

Cabe recordar, se subraya en la nota, que “en octubre del año pasado el Gobierno de Canarias aseguró que se endeudaría hasta 100 millones de euros, o más si hiciera falta, para reconstruir La Palma. Sin embargo, hoy el vicepresidente en el Parlamento ha dicho que no es necesario. ¿De verdad no es necesario? Con personas aún en hoteles, con las viviendas provisionales de madera y contenedores, con las viviendas habituales sin recibir su valor real, sin que nadie hable de las segundas viviendas, casas turísticas, comercios... ¿de verdad piensa el Gobierno que no hace falta endeudarse? Se está perdiendo el tiempo mientras las personas sufren y la isla se empobrece”, apunta Nieves Lady Barreto.

“Son demasiadas cosas para las que no se pone dinero mientras el Gobierno de Canarias presume de no endeudarse, de tener el mayor presupuesto de la historia y una recaudación de impuestos también histórica. Por tanto, es fácil deducir que no es una cuestión de falta de recursos: lo que está faltando es la voluntad política”, concluye la diputada.