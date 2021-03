Pérez Sicilia pide que se amplíe la bonificación del 75%, al menos una vez al año, a los canarios residentes en la Península

El senador por la isla de La Palma, Borja Pérez Sicilia, ha presentado, junto al resto de senadores canarios del Partido Popular, una moción en la Cámara Alta, “en la que instamos al Gobierno de España a ampliar la bonificación del 75% de las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo y marítimo, al menos una vez al año, a los canarios que se han visto obligados a emigrar a la Península”, se informa en nota de prensa.

Pérez Sicilia asegura que “se trata de una demanda social que le han hecho llegar muchos canarios que han tenido que irse a vivir a la Península por causas laborales, o para poder completar sus estudios”. “Y cuyos viajes, al archipiélago, para poder volver a sus casas o para visitar a sus familias supone un auténtico sablazo al que muchos no pueden hacer frente, y menos en estos difíciles momentos como consecuencia de la pandemia”, afirma. Asimismo, el senador le recuerda al Gobierno de España “la singularidad geográfica de nuestro archipiélago, y vuelve a poner de manifiesto el problema al que se enfrentan las islas no capitalinas de doble o hasta triple insularidad”. “Si el precio para viajar a cualquiera de las dos islas capitalinas es ya desorbitado para un canario no residente, el coste que tienen que asumir muchos palmeros para regresar a la Isla Bonita supone ya un auténtico hachazo”, dice.

El senador se muestra “confiado” y señala que “es muy importante la aprobación de esta moción”, que será defendida en la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana”. “Estamos seguros que supondrá un balón de oxígeno para muchas familias de la Isla, y más en estos duros momentos. Ahora más que nunca todas las instituciones debemos aunar esfuerzos para facilitar la vida a los ciudadanos”, concluye.