El PP insta al consejero de Recursos Humanos del Cabildo a que abone las horas extras

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través de la consejera Nayra Castro, solicita al consejero de Recursos Humanos (RRHH) que, “de una vez por todas, abone la deuda que tiene con los trabajadores del Cabildo Insular en concepto de horas extras”, se indica en una nota de prensa del PP. “Tras un año de legislatura”, señala, “aún se sigue debiendo estas cuantías en las nóminas correspondiente al tiempo extraordinario que los trabajadores realizaron para cubrir los servicios en el periodo de emergencia”.

Castro asegura que “los problemas y criterios técnicos causantes de la demora de estos adeudos están solventados desde hace un tiempo, y aún así, no se ha procedido al pago. Pedimos que no solo se abone lo correspondiente al personal que trabajo en la emergencia, sino también al resto de trabajadores de la institución insular que nos consta que no se está haciendo en tiempo y forma”.

La consejera del Grupo Popular apunta que “es latente la crispación que hay entre los trabajadores del Cabildo y los consejeros del Grupo de Gobierno debido a las últimas decisiones tomadas que les afectan directamente. Pedimos al consejero de RRHH que trate de disminuir esta tensión lo antes posible y contribuir así al buen funcionamiento de la Institución”.