El PP lamenta “el despilfarro absoluto” del Gobierno insular en el último ‘Love Festival’

El Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, a través del consejero Carlos Cabrera, lamenta el “despilfarro absoluto que ha tenido el Grupo de Gobierno Insular al organizar el última edición del Isla Bonita Love Festival, indica en una nota de prensa. El PP traslada ”esta situación tras conocer esta semana algunos de los gastos, con carácter general, del festival“. Señala que ”se nos entregó el estudio de impacto económico y mediático, que ya fue presentado antes a la opinión pública, en el que se explica el retorno económico en la Isla, pero nosotros hemos solicitado otros documentos que muestren el gasto real detallado, así como los ingresos obtenidos. Los pedimos en agosto y CC no los ha entregado. Este informe pretende justificar el incremento extraordinario del gasto con un impacto económico en la Isla que es semejante, incluso menor en los gastos de asistentes, que otras ediciones“.

Añade que “como en otros casos, no tenemos, porque no nos los han trasladado, datos de los ingresos y gastos de manera detallada. Sólo sabemos que el importe económico aportado por el Cabildo es extraordinariamente elevado. En su momento anunciaron que la celebración del Love Festival supondría a las arcas públicas la cantidad de 500.000 euros. Más tarde, para intentar justificar la exclusividad de un concierto, lo incrementan a 800.000 euros, tras una aportación extraordinaria de 300.000 euros. Ahora nos indican, no sabemos si finalmente, que el Cabildo Insular terminará aportando 1.700.000 euros, lo que significa un gasto de 1.200.000 euros por encima de lo inicialmente previsto”.

Carlos Cabrera apunta que “es inadmisible, pero no extraño, esta política de CC aumentando los presupuestos de festivales de tal manera que se puede considerar un despilfarro y descontrol absoluto. Y no se puede esconder este grave hecho, hablando de impactos económicos de este festival que ya se producía en la Isla en anteriores ediciones, incluso impactos mayores, con aportaciones tres veces más pequeñas por parte del Cabildo de La Palma”.

“Además”, concluye, “en estos momentos increíblemente se está a la espera de iniciar una modificación presupuestaria para, entre otras cosas, pagar a muchos proveedores que prestaron sus servicios pero que aún no han cobrado. Este es el impacto negativo que no dijeron en su exposición pública pero es el que demuestra cómo se dilapida el dinero público y, además, cómo no llega a las empresas que trabajaron en este festival”.