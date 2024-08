Sergio Rodríguez: “La improvisación llevó a cifrar los daños del volcán en infraestructuras públicas en 24 millones y no en 62”

El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, ha manifestado este lunes, en relación a los nuevos estudios realizados para determinar el coste económico real de las infraestructuras públicas dañadas por el volcán en el Valle de Aridane, que pasan de 24 a 62 millones, que se siente “sorprendido porque la diferencia no es de cuatro o cinco millones, que podría ser la actualización de las cifras derivado de lo que está pasando en el mundo (en Ucrania, o en otras guerras que han encarecido las materias primas…), pero obedece a las carreras de aquel momento e incluso a la improvisación, estamos hablando que hemos pasado de 24 millones que es lo que se presentó al Ministerio para firmar el convenio a 62 millones”.

Recordó que “el Gobierno de España financia el 50% de la reconstrucción de esas infraestructuras a 62 millones de euros, estamos hablando de más de 30 millones más, lo que supone, en términos de ese 50%, entorno a 18 o 19 millones más para La Palma”.

“Venimos advirtiendo que no estamos en disposición de perder ni un solo euro y a mí me parecía bastante extraño que, conociendo las cifras que El Paso presentó en aquel momento, siendo el segundo municipio con más daño, no era Los Llanos de Aridane, y presentamos 22 millones, así que es imposible que el Cabildo y el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane tuvieran 24 millones de pérdidas”, subrayó.

“Este asunto lo hablé con el actual alcalde de Los Llanos de Aridane y este municipio también ha presentado una nueva actualización para elevar la cifra a 75 millones y las infraestructuras del Cabildo pasan de 24 a 62 millones”, detalló.

“Hemos hablado con el Ministerio y con el Comisionado para la Reconstrucción y se está estudiando por parte del Gobierno de España y si nos dan el visto bueno firmaremos una adenda a ese convenio próximamente y repercutirá positivamente desde el punto de vista económico para seguir afrontando la reconstrucción de la Isla”, adelantó.

“La vía La Laguna-Las Norias ha costado 25 millones, estamos afrontando la LP-211 que cuestas unos 10 millones, y el Gobierno de Canarias se hará cargo de la LP-2, pero nosotros también estamos afrontando la reconstrucción de infraestructuras hidráulicas importantísimas para la recuperación de esa economía derivada del plátano y tenemos que salir mejor que como estábamos antes, por lo tanto, espero y deseo que lleguemos a un ‘sí’ por para del Gobierno de España”, dijo.

“El Gobierno del Cabildo se ha comprometido con los ayuntamientos en abonar la parte que a ellos le tocaría afrontar, ese 25%, y el otro 25% vendrá del Gobierno de Canarias”, afirmó

“Si las cosas salen bien, tendríamos la economía para afrontar la reconstrucción, para recuperar no solo las infraestructuras perdidas sino en las mejores condiciones”, concluyó.