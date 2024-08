La 35 edición de la Feria Insular de Artesanía se celebrará San Andrés y Sauces

El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Artesanía y la empresa pública Sodepal, ultima los preparativos de la 35 edición de la Feria Insular que se celebrará en el municipio de San Andrés y Sauces, y que pone en valor a los oficios tradicionales como protagonistas de la cita, indica en una nota de prensa.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, pone de relieve que en el trabajo del Grupo de Gobierno insular está el proteger, “más que nunca”, a los oficios que se encuentran en peligro de continuidad, y por ello estarán presentes en la Feria para conseguir transmitir a todas las personas que la visiten lo importante de su conservación.

Sergio Rodríguez recalca que la Feria brinda a los artesanos la oportunidad de mostrar su talento, generar ingresos y establecer redes comerciales que pueden tener un impacto positivo a largo plazo.

Por eso, se apunta en la nota, esta feria que ya cuenta con cartel anunciador, permitirá la participación de 119 artesanos y 19 artesanos de alimentación. Se celebrará en las zonas anexas al Pabellón Municipal, contando con un sistema de transporte lanzadera que acercará a las personas interesadas en visitar la Feria.

La Feria abrirá sus puertas el miércoles 14 de agosto, a las 17:00 horas, dando oportunidad de disfrutar de la artesanía, talleres, actividades para todas las edades y música tradicional aportada por cada uno de los municipios. Su horario de apertura será el resto de jornadas entre las 11:00 y las 21:00 horas.

Entre las actividades previstas, se celebrará un concurso infantil de ideas sobre la artesanía de La Palma, y que permite a los más jóvenes tomar conciencia de salvaguardar la artesanía y acercarse a los oficios tradicionales, añade.

El consejero de Artesanía, Pablo Díaz Cobiella, espera que “todas las personas, vecinos y vecinas de nuestra Isla y turistas, disfruten de un evento que ya es una tradición en sí misma, donde ponemos en valor las manos y el arduo trabajo de todos los artesanos y artesanas”.

Además, el consejero se refiere a que esta Feria “es el escaparate por excelencia de la artesanía de la Isla, además de ser hoy en días un reto, para lo que seguimos ideando y diseñando nuevas estrategias para no solo fortalecerla si no también que no se pierdan oficios”.

Por su parte, la consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, destaca que la empresa pública estará presente en la Feria con el proyecto ‘La Palma Artesanía’, desde el que “se trabaja para potenciar la artesanía, bajo la firme creencia de que la Isla tiene una ventaja competitiva en este sector y por tanto se debe contribuir a su desarrollo económico”.

Además, Miriam Perestelo señala que la celebración de la Feria Insular de Artesanía “no solo es clave para la promoción del trabajo de nuestros artesanos y artesanas, sino que, además, tiene un impacto positivo en los municipios donde se celebra cada año, en este caso, en San Andrés y Sauces”. Esto se traduce en promoción y visibilidad para un municipio que espera recibir miles de visitantes, impulsando también el comercio local y fortaleciendo nuestra economía.

El alcalde de San Andrés y Sauces, Francisco Paz, quiso destacar “el valor singular de la artesanía palmera, reconocida y reconocible por su excelencia”. Ser el municipio anfitrión de la Feria Insular de Artesanía, dijo, “es una alegría por la dinamización comercial que promueve y porque acogemos los productos de manos de artistas, artesanos que conocen el valor del trabajo meticuloso y acompasado a tradiciones que permanecen gracias a ellos y ellas y que no podemos perder”.