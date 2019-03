La Palma dispondrá de más de un millón de euros para proyectos de desarrollo rural

Desde el 4 de marzo de 2019 está publicada en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos enmarcados en la Estrategia de Desarrollo Local Leader #ader2020 La Palma, previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, se informa en nota de prensa.

La Asociación para el Desarrollo Rural (Ader) de La Palma recibirá hasta el 6 de mayo las solicitudes de subvención Leader correspondientes a esta primera convocatoria de 2019. A estas subvenciones pueden acceder emprendedores y empresas del sector privado, proyectos de entidades públicas locales, entidades sin ánimo de lucro y proyectos de cooperación entre varios socios.

Las candidaturas se pueden presentar por dos vías: como proyectos productivos, si son empresariales y están destinados a generar ingresos; o como proyectos no productivos, cuando realizan gastos e inversiones en bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta.

En proyectos productivos destacan los destinados a la creación, ampliación o modernización de microempresas de transformados agroalimentarios; los proyectos de empresas que diversifican hacia actividades no agrarias, como empresas de turismo activo, gastronomía, talleres artesanos, etc.; los servicios sociales privados (para niños, mayores, discapacitados…); la creación o mejora de alojamientos rurales tematizados (astroturismo, turismo de salud o deporte); las empresas que presten servicios de gestión colectiva de alojamientos rurales (logística, mantenimiento, atención al cliente…) o las empresas que organicen rutas de turismo en instalaciones agrarias, ganaderas, bodegas, etc.

Una novedad de este programa en proyectos productivos son las inversiones en cooperación de dos o más personas del sector agrario o ganadero, en el que pueden colaborar otras entidades públicas o centros de investigación, pues estos tratan de generar soluciones innovadoras para problemas sectoriales o aprovechar una oportunidad para generar un nuevo producto o actividad turística. Es el caso de los proyectos de desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías; los proyectos de cooperación entre pequeños operadores compartiendo instalaciones y recursos para desarrollar y comercializar nuevos productos turísticos; la cooperación horizontal y vertical en cadenas de distribución cortas y mercados locales; y las acciones conjuntas para mitigar el cambio climático y proyectos medioambientales.

Por otra parte, los proyectos no productivos abarcan las acciones formativas (charlas, cursos, talleres prácticos, jornadas, etc.) sobre temas innovadores; así como las actividades demostrativas, que permiten la difusión y acceso a la información, experimentando las experiencias innovadoras en gestión rural; o los proyectos que persigan objetivos agroambientales, como programas o planes para la restauración, prevención y mejora de los agrosistemas tradicionales.

Finalmente, para el sector público se han previsto tres tipo de proyectos: los de pequeñas infraestructuras para la producción de energía renovable en instalaciones de servicios a la economía y la población rural; las instalaciones de compostaje comunitario, los espacios colaborativos o pequeños centros coworking para emprendedores y colectivos sociales; o las pequeñas infraestructuras turísticas para productos temáticos, como el astroturismo, las rutas gastronómicas con productos locales, o las infraestructuras para rutas de bicicleta de montaña.

Para todo el 2019 los siete Grupos de Acción Local de Canarias disponen de 6,6 millones de euros en ayudas Leader, de los que a La Palma se destinará más de un millón de euros, repartidos en proyectos con una inversión por solicitante mínima de 3.000 euros y máxima de 100.000 euros.

Una vez finalizado el plazo para presentar solicitudes los grupos llevarán a cabo un proceso de selección en concurrencia competitiva y propondrán al Gobierno de Canarias la concesión de estas ayudas. Es el Ejecutivo autonómico el que autoriza definitivamente la subvención a las iniciativas propuestas por cada grupo. Para presentar la solicitud de las ayudas es obligatorio el trámite online por sede electrónica del Gobierno de Canarias a través de la plataforma sede.gobcan.es/cagpa, por lo que se recomienda pedir cita previa con los equipos técnicos y no esperar al último día para presentarlo.

En la página web leader.aderlapalma.org se puede encontrar toda la documentación relacionada con las solicitudes, planes de empresa, modelos de memorias, etc. así como el horario de atención al público y los correos electrónicos y/o teléfono para ponerse en contacto con el equipo técnico de Ader La Palma.