Zacarías Gómez denuncia la mala gestión de recursos sanitarios en La Palma

El diputado del PP por de La Palma en el Parlamento de Canarias Zacarías Gómez ha denunciado “la mala gestión por parte de Coalición Canaria de los recursos sanitarios de la Isla” y ha manifestado que es “completamente inadmisible la mala utilización de los recursos que se está llevando a cabo en el Hospital General de La Palma”, indica el PP en una nota de prensa. Zacarías Gómez advierte de “las malas condiciones de pacientes en habitaciones improvisadas en salas de espera y plantea la necesidad de redactar el plan director y de futura ampliación del Hospital General”.

El gerente de servicios sanitarios de La Palma, José Izquierdo Botella, no comparte la citada critica y ha asegurado a La Palma Ahora que “la demora media que tarda un paciente de la Isla en ser operado es la tercera parte de la media en Canarias”. También ha asegurado que “en consultas, la lista de espera ha bajado un 84%”.

El portavoz de Sanidad de los populares en el Parlamento canario sostiene que “la inacción de los nacionalistas ha llegado a tal extremo que han habilitado una sala de espera de familiares de la Planta 0 del Hospital como supuestas habitaciones y que actualmente se encuentran allí las personas en condiciones no acordes a los estándares de calidad que merece un ingresado en un hospital y sin la intimidad que requieren”. “Tener cuatro camas en una sala de espera habilitada como habitación, no parece lo más idóneo”. En esta línea ha señalado que “la gestión sanitaria implica tomar decisiones y no se puede mirar para otro lado cuando hay pacientes dados de alta y que aún siguen allí sometidos a una atención sanitaria que no requieren".

Gómez apunta que “es plenamente consciente de que se trata de una situación hipersensible para cualquier gestor pero que se debe actuar para que esas personas dadas de alta y que requieran de recursos sociosanitarios (no sanitarios) sean derivados al centro correspondiente y no permanezcan de manera perpetua en el Hospital”.

“Da la impresión de que las consejerías del Gobierno de Canarias se comportan de manera autónoma, como reinos de taifas, sin comunicación aparente entre ellas, y comprobamos como un área sanitaria está soportando cargas de trabajo y utilizando recursos para cubrir las deficiencias de otras como servicios sociales”, subraya.

El diputado del PP ha puesto “como ejemplo la modificación de crédito extraordinario reciente de 13 millones de euros del Gobierno en la que parte de esos 13 millones estaba destinada a cubrir las necesidades de personal del Hospital General de La Palma para poder abrir una planta en la que hay pacientes sociosanitarios, es decir, pacientes con alta médica con bajo requerimiento sanitario”. A juicio de los populares, se apunta en la nota, “estas medidas son un malgasto de los recursos y supone infrautilizar las instalaciones sanitarias”.

“En ocasiones hemos tenido que comprobar como casi el 10% de las camas del Hospital General de La Palma, un hospital para tratamientos de agudos, es empleada para solventar problemas sociosanitarios, y eso no es admisible”, expone. Añade que “la política del parcheo debe tener fin, y el Gobierno de Canarias debe afrontar de una vez por todas esta problemática con recursos sociosanitarios para la isla de La Palma”.

Para el diputado del PP “no es de recibo estas situaciones de salas de esperas convertidas en habitaciones improvisadas o de buscar cualquier recoveco para convertirlo en consulta como por ejemplo de telemedicina” y plantea que “se tomen la sanidad en serio y redacten de una vez el plan director del Hospital General de La Palma y su futura ampliación pues actualmente se encuentra por encima de sus posibilidades”. Además, agrega que “la falta de cama en ocasiones, cada vez más habituales, ha provocado que pacientes quirúrgicos de otras especialidades ingresen en la planta de maternidad, esto es una muestra evidente de que se toman decisiones de manera precipitada y de que estamos ante una situación límite en cuanto a las necesidades de espacio y tamaño que tiene la infraestructura sanitaria actualmente”.

“Con la puesta en marcha de este plan”, concluye, “lo que se busca es una solución eficiente y con durabilidad en el tiempo y no soluciones momentáneas y coyunturales a las que nos tiene acostumbrados Coalición Canaria”.

Finalmente, Zacarías Gómez ha manifestado que "la sanidad es una de las principales preocupaciones de los palmeros y los canarios y con esta falta de gestión política en esta materia lo único que hacen es malgestionar un recurso público que debería ser de máxima calidad para todos".