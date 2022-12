Los afectados por la erupción de La Palma se concentrarán cerca del Parlamento de Canarias

La Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán en Cumbre Vieja 2021 ha convocado para el próximo lunes 19 de diciembre desde las 12:00 hasta las 14:00 horas una concentración en las proximidades del Parlamento de Canarias, en Tenerife, concretamente en la calle Pérez Galdós de la capital tinerfeña, informa el colectivo en nota de prensa.

“El objetivo de trasladar en esta ocasión la protesta hasta esta isla es exigir que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año próximo, cuyo debate y votación se realizarán el martes 20 y el miércoles 21 en el Parlamento regional, recojan las partidas y medidas necesarias para un auténtico plan de recuperación socioeconómica de la población y las zonas afectadas por el volcán, gestionado por un consorcio, con plena participación de los damnificados y con la financiación plurianual suficiente”, explica.

“La Plataforma quiere también así dar la oportunidad de que palmeros residentes en Tenerife y personas que simpaticen con esta causa en esta isla muestren su apoyo a la defensa de los derechos de los damnificados por esta destructiva catástrofe natural, que acabó con 3.000 construcciones, de las que más de 1.400 eran viviendas, así como 360 hectáreas de agricultura en producción, la mayoría plataneras”, señala.

Este colectivo ciudadano hace “un llamamiento a la participación en esta concentración, tanto de los palmeros que puedan desplazarse a Tenerife como desde otras islas, y todas las personas de buena voluntad que deseen expresar su solidaridad con los miles de afectados por la mayor catástrofe volcánica de Europa en el último siglo”.

“Este acto reivindicativo ya ha sido autorizado por la Subdelegación del Gobierno en Canarias, pero ha obligado a la asociación promotora a cambiar la ubicación solicitada, que era ante las puertas del propio Parlamento canario. Sin embargo, se tendrá que realizar en una calle aledaña a la de la Cámara autonómica, porque la Subdelegación lo ha prohibido”, asegura.

“El motivo de esta prohibición es que el Código Penal prevé penas de prisión y multa para quienes promuevan manifestaciones u otra clase de reuniones, en este caso ante la Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando esté reunida, alterando su normal funcionamiento, aunque lo cierto es que este lunes próximo no hay sesiones parlamentarias. Además, la Subdelegación esgrime que la Ley de Seguridad Ciudadana, señala como infracción grave la perturbación grave de la seguridad ciudadana por reuniones o manifestaciones frente al Parlamento, aunque no estuviera reunido, cuando no constituya infracción penal, si bien resulta obvio que la protesta de los afectados por la erupción será pacífica, como han sido hasta ahora todas las celebradas en La Palma. Además, tampoco se impediría el libre tránsito por la calle ni a los peatones ni a las personas que vayan al Parlamento”, precisa.

En cualquier caso, la plataforma convocante consideró que “recurrir esta resolución podía impedir que la concentración tuviera lugar el lunes próximo. Hay que recordar que cada 19 de mes, día fatídico en que comenzó la erupción en septiembre de 2021, tienen lugar concentraciones y manifestaciones en La Palma, con el fin de insistir en reivindicaciones no atendidas por las Administraciones públicas. El conjunto de peticiones de la población damnificada persigue un fin justo y ético: evitar la debacle económica y social del Valle de Aridane y toda la Isla, pues, si no se recupera la capacidad económica al nivel anterior a la erupción, se producirán el masivo cierre definitivo de empresas, la falta de expectativas laborales, la emigración de más palmeros y, en general, un empobrecimiento del que la Isla tardará muchos años en reponerse”.