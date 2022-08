La Asociación de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias dice que el “el Cabildo de La Palma deja morir a la ganadería”

“La Palma, dada su condición de doble insularidad, enfrenta diversas dificultades a la hora de mantener el sector primario a flote, más aún cuando se refiere específicamente al sector ganadero. Ahora mismo, la Asociación Empresarial de Ganadería e Industrias Lácteas de Canarias (AEGIL), encargada de dar voz a todas las islas, se hace eco de la agonía que atraviesa debido a los altos costes de la alimentación de los animales”, informa la entidad en nota de prensa. “El Cabildo deja morir la ganadería de la Isla”, asegura.

“Su ubicación geográfica, así como sucede con otras islas menores, dificulta el acceso a forrajes, granos y cereales; los costes de la importación son elevados y cada vez resulta más complicado, por no decir imposible, que los ganaderos y queseros sean capaces de afrontarlos”, señala.

“Hasta ahora la ayuda recibida por parte del Cabildo de La Palma ha sido insuficiente. Recientemente el consejero declaró que, en otras islas, como Lanzarote y Fuerteventura, el monto de las subvenciones es mayor debido a que dependen mucho más de las importaciones mientras que La Palma no. Estas declaraciones muestran un total desconocimiento de la problemática del sector, pues para poder obtener un ideal rendimiento lechero, a nuestros animales se les debe dar forraje de calidad y una mezcla balanceada de cereales, leguminosas, etc.”, subraya.

“Hoy en día La Palma cuenta, según el censo del gobierno de Canarias, con 1.562 cabezas de bovino, 14.916 caprinos y 1.036 ovinos; para los que se necesita el equivalente a más de noventa contenedores al mes de forrajes, granos, mezclas y piensos. Después de analizar estos datos es imposible decir que La Palma no depende del exterior para alimentar a sus animales”, añade.

“Es sabido que transportar un contenedor hasta una isla menor siempre es más costoso que a una isla capitalina; la geografía particular de la isla además agrega un costo adicional, estos dos factores hacen que en promedio sean más de mil euros por contenedor respecto de otras islas. Cabe preguntarse si ante tal evidencia la actitud del Cabildo se debe a una deficiencia institucional o a un deliberado intento de burlarse de los ganaderos de la isla”, apunta.

“Según el consejero las ayudas que La Palma brinda a sus ganaderos son equiparables a las de otras islas, cuando en realidad no es así. En un artículo recientemente publicado se afirma que, en Gran Canaria, por ejemplo, la ayuda brindada es de 35 euros por UGM, cuando en realidad es de 95 euros. Además, ya ha sido publicada una segunda subvención por la misma cuantía”, dice.

“En el caso de Fuerteventura se entregaron ayudas de 360 euros por UGM. En Lanzarote, por ejemplo, se ofrecen 400 euros por UGM, 500.000 para la recría y 800.000 para la alimentación. Incluso El Hierro, que cuenta con características similares a La Palma, a día de hoy entrega una ayuda de 39 euros por animal, lo que representa unos 259 euros por UGM, sumado a esto se pagarán 200.000 euros ya previstos para el sector lechero aumentando en 10 céntimos por litro el precio de la leche que el ganadero vende. Anualmente ya se pagan unos seis céntimos por kilogramo de forraje o alimento comprado fuera de la isla, lo que representa una ayuda al transporte, 46 euros por animal que se recría así como anualmente se cuenta con apoyo para el pago de la seguridad social de los trabajadores y con acceso al agua ganadera gratuita”, expone. “No hay que ser un experto para darse cuenta de que en otras islas se le da mucha más importancia y valor a la ganadería que en la isla de La Palma: esperemos por el bien de todo el sector que esto cambie a la brevedad posible”, indica.

“El coste de la alimentación animal ha subido más de un 50% y es imposible seguir subsistiendo: necesitamos insumos adecuados en las cantidades adecuadas y para eso requerimos, con urgencia, la ayuda que es nuestra por derecho. Si las instituciones no están para apoyar a quienes hacemos vida y obra productiva en la zona, ¿para qué están? Recordemos que no estamos hablando únicamente de una cuestión económica. Innegablemente la ganadería es un pilar fundamental de la economía de La Palma, como de todas las islas, pero más importante aún, hablamos aquí de nuestra identidad; de un aspecto cultural central de nuestra vida, cuya pérdida tendría consecuencias desfavorables en el tiempo, para todos los habitantes de nuestra tierra”, señala.

“Desde AEGIL hemos decidido, por el bien de lo que representamos, por los intereses de quienes dependen de nuestro sector y por nuestro profundo amor a esta tierra, argumentar y defender nuestro caso. Lo único que no permitiremos es que este problema, que es de todos, sea ignorado por quienes tienen el mandato moral y legal de atenderlo. Desde el Cabildo dicen que no se le puede destinar más dinero a la ganadería, sabemos que todos los sectores están siendo afectados por la inflación, pero ninguno como el sector ganadero. Los números no mienten: la ganadería va en caída libre, hay un cierre inminente de explotaciones”, advierten.

“Solo pedimos que se haga lo mismo que se ha hecho en otros cabildos de Canarias: movilizar recursos de otras consejerías menos afectadas para aliviar este desastre. El problema lo tenemos hoy, no el año que viene. Si el dinero llega el año que viene, terminará llegando a ganaderías cerradas que ya tuvieron que vender sus animales y no tendremos nada que hacer. Hoy tienen la oportunidad de ser recordados como el Cabildo que ayudó a salvar la ganadería o como el que ayudó a sepultarla”, concluye.