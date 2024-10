‘Cazado’ en La Palma el cometa ‘Tsuchinshan Atlas’ con una cola imponente

El Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan Atlas, conocido como el ‘cometa del siglo’, ha vuelto a ofrecer un espectáculo estelar que, de nuevo, la pasada noche del lunes, 14 de octubre, se ha podido contemplar desde La Palma. Antonio González, de Cielos-La Palma. es, señala que ha sido “espectacular... la verdad que me sorprendió muchísimo. Con anticola y todo. Acertaron con las predicciones”.

Por su parte, José F. Arozena, aficionado a las astrofotografía, indica que “lo volvimos a 'cazar' esta noche, 14 de octubre, aprovechando un buen hueco entre las nubes. Lo disfrutamos un buen rato. No, no es el cometa del siglo, pero tiene su encanto”.

Añade que “si no sabes dónde está, pasa desapercibido a simple vista, y la luna casi llena no ayuda mucho. Eso sí, es grande, no se puede negar, con una cola imponente, aunque no brilla tanto como quisiéramos. A ojo desnudo, es bastante discreto, pero con unos prismáticos o una cámara, empieza a sacar su lado más interesante”.