Coello: “A medida que este maldito volcán va apagándose, el COVID va subiendo”

Los casos de coronavirus en La Palma llevan un ritmo ascendente desde hace varios días y la gerente de los Servicios Sanitarios, Mercedes Coello, en sus redes sociales, hace una reflexión: “A medida que este maldito volcán va apagándose, el COVID va subiendo”.

“No podemos ni debemos bajar la guardia, no podemos ni debemos dejar entrar en casa a nadie esta Navidad sin un control epidemiológico”, asegura, y añade: “Tenemos un porcentaje de vacunación muy bueno, pero, sin embargo, la tercera dosis que ya es libre para todos los mayores de 60 años, y pese a que existen centros abiertos (menos los fines de semana) sin cita, no está teniendo el efecto esperado. Vayan ya y vacúnense, y vacunen a vuestros hijos; colaboren con los carnés de vacunación y los listados de personas que van a los restaurantes y locales de ocio nocturno. No es broma”, advierte.

“El seguimiento estricto de los contactos estrechos es la única herramienta de que disponemos para parar los brotes. Sigamos usando mascarillas en espacios cerrados y si vamos por calles donde hay mucha gente no estaría demás su uso. Si queremos unas fiestas en paz, solo caben dos cosas: vacunación y control”, concluye.