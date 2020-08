Controlado el incendio de Garafía: los vecinos evacuados pueden regresar a sus casas

El incendio declarado el pasado viernes en el municipio de Garafía (La Palma) ha sido dado por controlado a las 19:00 horas y pasará a nivel 1, con lo que corresponderá el control de las labores de extinción al Cabildo, y los vecinos evacuados ya pueden regresar a sus viviendas.

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, ha informado al término de la reunión del comité de seguimiento de los trabajos que se procederá inmediatamente a la reapertura de las carreteras para que los aproximadamente 300 vecinos desalojados por el fuego puedan retornar a sus casas.

En el lugar se mantienen las cuadrillas forestales del Cabildo de La Palma y cuatro helicópteros, que trabajarán hasta el ocaso, así como un hidroavión que ya ha realizado su última descarga.

El Gobierno de Canarias informa en un comunicado que ha declarado controlado, a las 19.00 horas de este martes, el incendio forestal de Garafía y ha actualizado la situación pasando a emergencia nivel 1, tal como se establece en el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca).

Añade que esta decisión se ha tomado a propuesta del director técnico del Plan Infoca tras las consultas y deliberaciones del comité asesor y la información recibida de la dirección de extinción. De esta forma, al bajar la emergencia a nivel 1, el Cabildo insular asume la dirección de la emergencia en la intervención de los recursos y la comunicación a la población, hasta su extinción.

Los vecinos evacuados en Garafía ya pueden regresar a sus casas, tras la reapertura de las carreteras, que tendrán un acceso restringido para los residentes en la zona.

A lo largo de este martes la situación del incendio ha continuado siendo favorable, el perímetro se encuentra frío y con escasos puntos calientes en su interior, que se han refrescado durante la tarde por los medios aéreos, continuando por tierra con los trabajos de liquidación y remate. El incendio, que se inició en la zona de Catela el pasado viernes, ha afectado a unas 1.200 hectáreas aproximadamente.

En esta fase, apunta, ya con el incendio controlado, se retirarán dos de los tres hidroaviones y las dos BRIF enviadas desde la Península, pero se ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que se mantenga el Kamov y el otro hidroavión en Canarias, hasta la finalización del episodio de altas temperaturas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez Hernández, destacó la extraordinaria colaboración y coordinación de todas las administraciones y efectivos intervinientes en este incendio y expresó su agradecimiento a los equipos de los medios aéreos que han intervenido en la extinción tanto del Estado, con los helicópteros Kamov, los hidroaviones y el avión de coordinación y observación ACO, como por parte de los helicópteros PRESA del Cabildo de Gran Canaria, de la Guardia Civil y del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.

Asimismo, destacó la labor desarrollada por los efectivos terrestres en su lucha contra el fuego por parte de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, de Tenerife y Gran Canaria, las EIRIF del Gobierno de Canarias, las BRIF del Ministerio, la Unidad Militar de Emergencias, Bomberos de La Palma, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, así como los voluntarios de Tijarafe y Unidad de Tierra del GES (Grupo de Emergencias y Salvamento).

Además agradeció especialmente la labor desarrollada por la Policía Local de todos los municipios de la Isla y su colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad, Guardia Civil y el Cuerpo General de la Policía Canaria, en el control de las carreteras y accesos a las zonas de intervención; al Cecoes 1-1-2 por su labor de coordinación, así como al Servicio de Urgencias Canario (SUC), Ayuda en Emergencias Anaga (AEA) y Cruz Roja por su apoyo logístico, habilitación de albergues y asistencia a los vecinos desalojados en las instalaciones municipales que acogieron a las personas evacuadas, y a las empresas de transporte que han colaborado en los traslados.

Finalmente, Julio Pérez dio las gracias a los ciudadanos y, especialmente a las personas desalojadas, por su colaboración y comprensión y a los medios de comunicación por el seguimiento del incendio y la difusión de las recomendaciones a la población.

El consejero aprovechó para recordar que la Dirección General de Seguridad y Emergencias mantiene la alerta máxima por riesgo de incendio en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, así como la alerta por temperaturas máximas en todo el Archipiélago, por lo que la situación meteorológica sigue siendo adversa y hay que mantener la precaución.

El presidente del Cabildo, Mariano H. Zapata, destacó “la importante implicación que ha tenido el Gobierno de Canarias, el trabajo conjunto coordinado con nuestros trabajadores del Cabildo, con nuestros técnicos, que han sido una parte clave y necesaria para que estemos hablando hoy de un incendio controlado”

“A partir de este momento, en un trabajo coordinado por la Guardia Civil, se abren las carreteras que permanecían cerradas para que los vecinos puedan retornar a sus viviendas”, dijo.

“El control del incendio pasa ahora a unos excelentes técnicos, que han hecho de directores de extinción durante estos días apoyados por el Gobierno de Canarias, que ha demostrado una enorme implicación, junto al Gobierno de España de la mano de nuestro delegado del Gobierno, Anselmo Pestana”, subrayó.

“Estamos agradecidos por el trabajo conjunto, hemos trabajado de manera absolutamente coordinada y creo que es un ejemplo para futuras catástrofes de este tipo”, concluyó.

Francisco Prieto, técnico de Medio Ambiente del Cabildo, expresó su agradecimiento “a los que están en el frente del fuego que son los que peor lo pasan, que arriesgan sus vidas, han hecho un trabajo tremendo”. “Hemos logrado contener un incendio en una zona donde históricamente nunca se había conseguido, siempre habían pasado a la zona de cumbre”, recordó.

“Un incendio que inicialmente tenía un potencial de 10.000 o 12.000 hectáreas y las peores previsiones nos daban un fuego para una semana, y con un poquito de suerte y el trabajo del personal de tierra y los medios aéreos, hemos conseguido contenerlo”, añadió.

“El incendio se ha dado por controlado y ahora nos espera una larga fase hasta poder darlo por extinguido, cuando ya no haya puntos calientes”, recalcó, y reconoció que “dada la orografía de La Palma esto va a llevar unos días, por la noche probablemente se vea alguna brasa, puede haber algún pequeño rebrote, pero, en principio, si la situación va normal, no tiene por qué plantearnos ningún problema, lo que no sabría decir es cuándo podrá darse por extinguido, porque depende de otros factores”.

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo, María Rodríguez, agradeció “la colaboración del Gobierno de Canarias, del Estado, del delegado del Gobierno (Anselmo Pestana), que de forma inmediata se puso en contacto con nosotros para movilizar con rapidez todos los medios y ponerlos a nuestra disposición”. “Ha habido una coordinación institucional muy buena, es un orgullo, un referente de organización y de cooperación para futuros eventos que espero que no se produzcan”. Animó a los vecinos afectados a recuperar sus vidas y a tramitar las ayudas pertinentes para hacer frente a los daños ocasionados por el fuego en sus propiedades. Adelantó que desde el Ayuntamiento de Garafía y desde el Cabildo se les asesorará para tramitar las subvenciones. Expresó su gratitud “al pueblo canario por su solidaridad” y recordó que se han desplazado a La Palma medios desde distintas islas para intervenir en el incendio.

El alcalde de Garafía, Yeray Rodríguez, ha expresado su agradecimiento a todas las personas que ha intervenido en “este desastre”. “Sabemos que el mayor riesgo ha recaído en los efectivos que han estado en la primera línea de fuego, profesionales y voluntarios, vecinos de Garafía y de otros municipios que estaban bien equipados, ha sido un paso hacia adelante porque la colaboración vecinal ha sido fundamental”. Asimismo, “quiero agradecer a los vecinos de Garafía que han sufrido muchísimo con este incendio, han tenido paciencia, la gran mayoría ha entendido que las normas están para protegerlos a ellos en primer lugar, a los trabajadores, a todos nosotros”. “Vamos a tener por delante unos días en los que la colaboración ciudadana va a ser importante para controlar, vigilar y avisar en caso de que se produzca algún rebrote, porque viene un tiempo complicado, con viento, con mucho calor”, apuntó. “No me puedo olvidar tampoco de los policías locales, se han puesto a disposición del Ayuntamiento de Garafía agentes de otros municipios, y en muchos casos recibiendo la ingratitud como respuesta a su trabajo, como los agentes de la Guardia Civil, técnicos de Cruz Roja, AEA, Protección Civil, que son los que están dando la cara por todos los que estamos detrás”.