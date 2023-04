Energía Bonita solicita al Cabildo ser declarada “de interés insular”

El Consejo Rector de Energía Bonita, la comunidad energética de La Palma, ha registrado este martes en el Cabildo Insular de La Palma una solicitud para “ser declarada de interés insular”. La iniciativa tiene como objetivo “instar al Cabildo palmero a priorizar los asuntos de auténtica relevancia social y económica”, así como “reclamar que se pongan a disposición de la ciudadanía los recursos e infraestructuras que necesita nuestra isla para progresar en la urgente transición energética”.

Energía Bonita se constituyó legalmente como cooperativa en noviembre de 2021. Cuenta en la actualidad con casi un centenar de personas socias y PYMES de los 14 municipios de la isla, con una fuerte presencia de mujeres. Su objetivo es “ser una herramienta empresarial colectiva clave para realizar y gestionar la transición energética instalando energías renovables, ayudando a las familias a ahorrar en su factura eléctrica, poniendo el foco en erradicar la pobreza energética y permitiendo que las personas realmente puedan decidir sobre el futuro de la isla mientras lo vamos construyendo”.

Desde su constitución, la cooperativa ha sido reconocida en múltiples ocasiones como proyecto transformador, capaz de pilotar la transición energética de la forma más beneficiosa para la ciudadanía. A modo de ejemplo, ha obtenido la máxima puntuación en la convocatoria de las ayudas estatales del Programa CE Implementa, promovidas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) y también ha logrado otras ayudas y proyectos de cooperación, tanto a nivel regional como europeo e internacional (Servicio Canario de Empleo, Sun4All, Rural Energy Community Advisory Hub, Patagonia, etc.).

“Tras año y medio de trabajo tenemos los recursos para hacer instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo y compartir la energía por toda la isla”, recoge la solicitud registrada. “Podríamos empezar mañana mismo a generar y repartir energía renovable a muy bajo coste, de forma transparente desde una entidad sin ánimo de lucro, aprovechando las docenas de cubiertas disponibles en otras tantas infraestructuras públicas. Tenemos los estudios técnicos, los presupuestos y en algunos casos hemos obtenido también, no sin sortear numerosos obstáculos, los puntos de conexión por parte de la empresa distribuidora. Solo nos falta que las administraciones públicas se muevan con la agilidad y la urgencia que demandan la crisis climática y la pobreza energética”.

“La realidad en la que se encuentra La Palma es que los costes totales de los combustibles fósiles quemados son mayores que los ingresos del plátano o del turismo. Por lo tanto, antes de poner todo el foco en cómo atraemos más dinero exterior en actividades económicas varias, se tendría que priorizar el tapar tal agujero económico. La comunidad energética camina en esa dirección, creando una economía local fuerte, logrando que todos los millones de euros que actualmente se van en quemar combustibles fósiles, se queden repartidos por toda la población local. Eso sin nombrar la urgente situación de crisis climática, energética y socioeconómica actual”, dice. “¿Qué puede ser de más interés general para la población que estas razones?”, añade.

El Consejo Rector de Energía Bonita “es consciente de que la solicitud de declaración de 'interés insular' no tiene recorrido ya que, tal como está definida en la Ley 4/2017 o en la Ley 14/2019, solo se refiere a intervenciones urbanísticas y similares, y no incluye otras actuaciones que son necesarias para la isla. Sin embargo, es necesario reconocer el interés general de éste y otros proyectos empresariales, que realmente están trabajando por el bien común, anteponiendo las personas al lucro económico y a la explotación no renovable de los recursos locales. Y es esa declaración de interés general la que el Consejo Rector solicita, para construir desde abajo hacia arriba un futuro más justo, más verde, más solidario y, en definitiva, más feliz”, concluye.