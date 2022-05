El Hospital Universitario de La Palma implementa un protocolo para la detección precoz de pacientes con VIH en Urgencias

El Hospital Universitario de La Palma, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha implantado en el servicio de Urgencias un protocolo para la detección precoz en los servicios de Urgencias de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), informa el citado departamento regional.

Este protocolo se enmarca en las recomendaciones y estrategia planteada por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y la Sociedad Canaria de Enfermedades Infecciosas y tiene como objetivo principal la prevención y el diagnóstico rápido y precoz de la infección para que los pacientes con VIH accedan lo antes posible al tratamiento antirretroviral y reducir, así, el riesgo de transmisión del virus.

El documento de ambas sociedades científicas, propuesto a la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), promueve el cribado del VIH en los servicios de Urgencias lo que permite incrementar el acceso al diagnóstico desde otros niveles asistenciales.

Esta iniciativa permitirá acceder al diagnóstico a personas que por su perfil no son usuarios frecuentes de los servicios sanitarios, tales como las personas jóvenes, inmigrantes o población de edad avanzada sin sospecha de VIH que desconocen, no pueden o no desean realizar el cribado en su centro de Atención Primaria.

De esta manera se logra una mayor detección precoz del VIH y los pacientes diagnosticados tras su paso por Urgencias, además de entrar en el circuito para su tratamiento, al tomar conciencia de la enfermedad, aumentan las precauciones por lo que se reduce la transmisión del virus.

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, pone de relieve la implantación de este protocolo que permite avanzar en la implementación del circuito asistencial para el tratamiento del VIH en La Palma, al igual que se ha venido desarrollando la puesta en marcha de la PrEP-VIH en la Isla, una estrategia de prevención basada en la toma profiláctica de la combinación de dos fármacos antirretrovirales, acompañado de un proceso de diagnóstico y de un correcto seguimiento para pacientes seronegativos.

Kilian Sánchez recuerda los avances realizados en la coordinación y definición del circuito de derivación, cribados y acceso de usuarios en la Isla a este protocolo, que está dirigido a personas adultas seronegativas con alto riesgo de infección por VIH, con el objetivo de disminuir las posibilidades de nuevas infecciones, al tiempo que promueve el diagnóstico precoz del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.

La gerente de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, Mercedes Coello, valora de forma muy positiva este tipo de cribado del VIH que “puede resultar clave para mejorar la tasa de diagnósticos” y subraya esta acción como un ejemplo de trabajo coordinado ante una enfermedad que sigue siendo un auténtico problema de salud en todo el mundo como es el VIH.