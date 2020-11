Mujeres, jóvenes y artistas visibilizan con dos murales la conmemoración del 25N

El 25N se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género y los ayuntamientos de El Paso y Los Llanos de Aridane a través de sus concejalías de Igualdad y Cultura junto a la Asociación Cultural Karmala Cultura, entre otras actividades, han congregado a un colectivo de artistas visuales para que elaboren dos murales, uno en cada municipio, en el que se refleje el proceso de sentimientos por el que pasa una mujer maltratada, vejada, ninguneada o invisible, se informa en nota de prensa.

La concejala de Igualdad Ángeles Fernández del Ayuntamiento de El Paso, un año más y ya van cinco, saca a la calle las campañas de concienciación sobre la violencia de género. “Nuestra idea es llegar al público en su entorno habitual y cotidiano, que se encuentren con frases, murales y actividades que les produzca curiosidad o impacto y haga que se paren o giren la mirada y quizás así se consiga la empatía que se necesita para acabar más pronto con esta lacra. Ya son 40 mujeres las que han sido asesinadas en lo que va de año, conocemos sus nombres y sus historias, hemos humanizado las cifras y todos los vecinos y visitantes durante estos días podrán saber quiénes eran y lo cercanas que se encontraban sus vidas a cada una de nosotras. Mi deseo es no tener que conmemorar este tipo de días nunca más pero mientras tanto las campañas realizadas en la calle están teniendo muy buena acogida”, explica Ángeles Fernández.

Con sendos murales, se pretende concienciar a la población de una forma visual siguiendo la premisa de que “una imagen vale más que mil palabras” en las que se podrá observar distintos sentimientos por los que pasa una mujer que ha sufrido o sufre maltrato. Para ello, Karmala Cultura ha invitado a 4 artistas mujeres, jóvenes y con proyección, reconocidas a todas ellas en el ámbito artístico que se han puesto manos a la obra y todas prometen que no dejará indiferente a nadie.

Sara Batuecas (Madrid), actriz, fotógrafa e ilustradora, más conocida por TETABÚ. Actualmente 12 fotos de su colección Si nos tocas a una nos tocas a todas están siendo publicadas por el periódico El País desde este lunes hasta el próximo domingo. Sus fotos reflejan el dolor silencioso que sienten las mujeres cuando están siendo manipuladas, golpeadas o usadas por muchas manos y sin dejar de mirar al objetivo. Fotografías en blanco y negro en el que los sentimientos traspasan el papel y llegan a la mirada del viandante convertido en asco, agobio, impotencia, dolor, desamparo, etc. Para Sara Batuecas es muy importante seguir denunciando y mostrando a la sociedad que aunque se haya conseguido mucho en materia de protección para las mujeres aún a día de hoy se siguen arrancando las fotos de los murales que ha expuesto por todo el país. “Que moleste una foto que diga que no nos violen es un medidor claro de que aún no se ha conseguido la concienciación de lo que nos ocurre por el mero hecho de haber nacido mujeres”, sentencia Batuecas.

Gema Hernández (Tenerife), artista visual especializada en retrato femenino. En sus fotografías podemos ver cómo refleja la delicadeza, belleza y fuerza de la mujer. Su aportación a este mural son una serie de fotos que bajo el lema Metamorfosis muestra las secuelas invisibles durante y después del maltrato: aislamientos, depresión, ansiedad, miedo, pérdida de identidad, etc. Los cambios internos sufridos por las mujeres maltratadas se traducen en esa metamorfosis en la que si no se consigue llegar a tiempo puede terminar en un trágico asesinato.

Sara Fratini (Venezuela), artista ilustradora ha ido sembrando murales por toda Europa y ya tiene varios libros publicados con sus ilustraciones con mensajes que dejan pensando. Su lema Si hace daño no es amor, pretende reflejar el control invisible que ata y merma las libertades femeninas, resaltar lo que no se ve y que hace dudar a cualquier mujer si es real lo que le está ocurriendo, las palabras, los desprecios, los vacíos. Sara Fratini, actualmente afincada en La Palma, joven y sobradamente preparada reflejará en su parte del mural esas cadenas con su particular técnica de dibujo negro sobre blanco, que ata a la figura femenina.

Ángela Glezal (La Palma), autora, ilustradora, se define a sí misma como una combinación gráfico-literaria. Con su publicación del libro álbum La Jaula junto a su exposición de dibujos ya se ha recorrido varias salas de arte Canarias. Su aportación al mural no difiere a su arte cotidiano puesto que sus dibujos siempre tocan la mujer como centro porque es lo que ha vivido, lo que ha sufrido y lo que ha mamado desde el momento que nació. Ha elegido el lema Toda la basura la guardo aquí simbolizando una mujer-contenedor que guarda toda la basura de la sociedad.

Las redes sociales de Karmala Cultura Joven conmemoraran el 25N con la proyección de un vídeo y posterior debate bajo el lema La violencia no tiene edad con el objetivo de prevenir la violencia hacia las mujeres desde temprano.