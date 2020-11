‘La Palma Stop Bullying’ recibe un premio nacional como iniciativa innovadora

El proyecto La Palma Stop Bullying ha sido premiado a nivel nacional en los Reconocimientos Dilo Todo contra el Bullying como una de las iniciativas más innovadores y eficaces en la concienciación y lucha contra el acoso escolar desarrollado por colegios, empresas e instituciones. Naira Gómez e Iriome del Toro, Mahkah Cultura, creadores y desarrolladores del proyecto, que organiza el Área de Juventud del Cabildo de La Palma, destacan la importancia de este galardón para una iniciativa que lucha contra el acoso escolar a través de actividades pensadas para el profesorado, familias y alumnado, en las que se integra la creación cinematográfica para pasar del pensamiento y la reflexión crítica a un aprendizaje a través de las emociones y la acción del juego dramático.

“Nuestro trabajo con La Palma Stop Bullying en los centros escolares se basa en los derechos del niño”, explican desde Makah Cultura, “porque todo niño tiene derecho a una vida saludable, a una educación de calidad y a estar protegidos contra todo tipo de abuso y violencia, por tanto”, subrayan, “frente al acoso escolar”. El Día Internacional de los Derechos del niño se celebrará el próximo 20 de noviembre, y con motivo de esta fecha se quiere llamar la atención sobre la importancia de “no permitir que la COVID agrave en las aulas situaciones de acoso por un simple estornudo o un rumor que se genere de posible contagio”, advierten.

“En este momento de pandemia global, el coronavirus se puede convertir en un arma arrojadiza que desemboque en nuevos casos de bullying escolar”, advierte Makah Cultura, “ya que si algún alumno resulta contagiado, o alguien de su entorno, esto se puede convertir en motivo de burla, discriminación, rechazo o aislamiento social deliberado por el resto con objetivo de dañar. Corremos el riesgo de que sea”, asegura, “un arma arrojadiza en forma de rumores de contagio o comentarios que conlleven al rechazo y estigmatización del resto y al acoso por discriminación”. De ahí la importancia de este premio que para Makah Cultura, “reconoce no solo la iniciativa, sino también los resultados positivos que hemos obtenido en estos 4 años de La Palma Stop Bullying”.

Los Premios Dilo todo contra el Bullying , que organiza Totto, la Fundación Gestionando Hijos, y NACE – Asociación contra el Acoso Escolar, han sido concedidos a 9 proyectos en toda España, y La Palma está entre ellos. “Queremos reconocer a quienes le han hecho frente al acoso y han llevado a cabo acciones para erradicarlo con reconocimientos como este para apoyar el sector de la enseñanza en la lucha contra el bullying”, señalan desde la Fundación Gestionando Hijos, “ya que casi el 80% de los docentes españoles no se sienten suficientemente preparados para combatir el bullying”, según el I Estudio sobre la Percepción del Bullying en la Sociedad Española, una iniciativa de Totto y Gestionando Hijos, el cual además indica que el número de niños que sufre bullying en la actualidad es de 1 de cada 5 niños escolarizados. Además, 8 de cada 10 jóvenes encuestados han presenciado una situación de acoso escolar y 1 de cada 3 se ha mantenido al margen. Pero esto no es todo, solo el 15% de las víctimas de acoso escolar se atreve a contárselo a familiares o amigos. “De este proyecto nos gustó mucho”, explica María Dotor, de la Fundación Gestionando Hijos, “que se dirigía a tres colectivos: alumnado, profesorado y familias. Muchos de los proyectos se dirigen solo a los alumnos, pero es cierto que las acciones deben ser integrales. El bullying no es un problema escolar, es un problema social, en el que deben participar para su erradicación otros colectivos. El papel de las familias es fundamental”.

En opinión de Makah Cultura, que continúa con sus actividades del proyecto La Palma Stop Bullying en los centros escolares de esta isla, este premio nacional es “un impulso más para alzar la voz”, mucho más este mes de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño, en favor de la prevención del acoso en las aulas. “Se necesita mucho trabajo aún y hay muchísimo camino por recorrer, sobre todo para entender que los Derechos del Niño son inherentes a todos los niños”, afirman, “y ninguno se merece que se vulneren esos derechos a costa de su bienestar. Para eso”, agrega, “debemos remar todos hacia la misma orilla y trabajar en equipo en la prevención del acoso escolar, en la detección temprana de conductas relacionadas con acoso escolar y tratarlas adecuadamente, saber diferenciar un problema de convivencia con uno de acoso escolar para tratar ambos adecuadamente”. La clave, aseguran, es “hablar, hablar mucho sobre acoso escolar, para romper la ley del silencio y que los niños y niñas no tengan miedo de expresar cualquier problema que tengan o vean a su alrededor, ser todos conscientes de que tienen estos derechos, ya que muchas veces normalizan los abusos, sienten vergüenza o incluso llegan a creer que son merecedores del acoso recibido”. Además, debe ser un camino de ida y vuelta, “ya que debemos aprender a escuchar con asertividad y convertirnos en los adultos de confianza necesarios para tratar este tipo de problemas”, apostilla.