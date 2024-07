Taller de astrofotografía y de paisaje nocturno impartido por prestigiosos fotógrafos

La Asociación @Foto La Palma “viene promocionando las bondades del cielo de La Palma a través de la fotografía entre sus socios y simpatizantes, mediante la realización de múltiples actividades como encuentros fotográficos, salidas nocturnas, exposiciones o charlas”, informa en nota de prensa.

“Desde nuestros asociados se ha reclamado la celebración de una acción formativa que nos lleve a un mejor conocimiento y práctica de la técnica de la astrofotografía y del paisaje nocturno estelar”, añade.

“Dado que el Cabildo de La Palma, a través de su Consejería de Turismo, dentro de su estrategia de trabajo, viene promocionando el astroturismo y por ende el cielo nocturno de la isla, y que desarrolla el denominado Festival de las Estrellas o AstroFest, la Asociación fotográfica @Foto La Palma, con el respaldo de la Federación Fotográfica Canaria, consideramos la oportunidad de unir esfuerzos y llevar a cabo una actividad que ponga en valor desde el punto de vista de la fotografía y de los aficionados palmeros, el citado cielo de la isla, reuniendo a destacados profesionales de la astronomía, el astroturismo y la astrofotografía en un mismo taller de astrofotografía y fotografía de paisaje nocturno”, subraya.

La Asociación @Foto La Palma pretende “realizar una acción formativa eminentemente práctica dirigida a todas aquellas personas que quieran profundizar en su aprendizaje al adquirir técnicas para la realización de fotografías de nuestro cielo y de nuestros paisajes nocturnos”.

El taller se desarrollará del 26 al 28 de julio en el Aula de Formación de San José, en Breña Baja, y estará a cargo de fotógrafos de reconocido prestigio regional, nacional e internacional a través de diversas distinciones propias de la modalidad de la Astrofotografía: Domingo Pestana (APOD, Astronomy Picture of the Day), Miguel Calero (EPOD, Earth Science Picture of the Day) y Toño González (APOD Astronomy Picture of the Day) . Está divido en tres partes: una introducción teórica, una parte práctica y otra de revisión y edición de las fotografías realizadas. La parte práctica tendrá lugar en Montaña La Breña, si el tiempo lo permite y, en caso contrario, en el Llano del Rehielo.

El taller oferta 25 plazas y tiene un precio de 20 euros, incluido un almuerzo. Las reservas deben realizarse remitiendo nombre y DNI a la siguiente dirección de correo rubenafoto@gmail.com o al WhatsApp 610 712 634.