Voluntarios retiran 11.000 kilos de residuos de la playa de El Espigón de Fuencaliente y hallan dos posibles mástiles con valor histórico

La cantidad de residuos que invade el medio marino crece a velocidad de vértigo y está poniendo en riesgo el ecosistema. El activista medioambiental y artista Gustavo Díaz organizó una nueva campaña para limpiar otra playa de Fuencaliente, su municipio. “Lo encontrado en El Espigón supera con creces la limpieza realizada en Los Lázaros. Los voluntarios hicieron un trabajo enorme, se retiraron 200 kilos de residuos plásticos del lugar. Puede parecer poco, pero, para ello, hay que hacer un sendero de litoral de kilómetro y medio, con la bolsa cargada a la espalda”, subraya.

“Esta experiencia nos superó a todos, para algunos un proceso muy didáctico, ecoturismo puro y duro y una visión dantesca de la mala gestión de los residuos, que está causando daño a nuestro mar y tierra, una herida silenciosa incurable”, señala. Para otros, añade, “un deseo de solución y reparación, del daño hecho, la curación y protección de este lugar”.

“Lo que queda en El Espigón es aún un desastre ecológico en potencia, pues estos residuos llevan ya muchos años acumulándose y parte de ellos han comenzado un proceso de degradación, para convertirse en los temidos microplásticos”, advierte.

“Unos 3.500 kilos de residuos plásticos, cuerdas, cabos de barcos grandes, redes y aperos de pesca, neumáticos, cajas, envases de todo tipo, tubos de PVC y hasta el radar o torre de comunicación de un ferry”, comenta Gustavo Díaz. Además, agrega, “la madera representa un peligro para el tránsito marítimo, troncos enormes, vigas, tablones, palés y demás, haciendo una estimación, unos 7.000 kilos de residuos de madera”.

“Creemos haber encontrado dos mástiles de algún navío, uno de ellos de muchísima antigüedad, por los herrajes, que estaría bien estudiar de qué época es, a qué galeón perteneció. Quizás sea del mismo que se hundió en Los Lázaros. Muchas preguntas de un litoral cargado de historias”, relata.

“Todo este volumen de residuos está ya separado y clasificado en grupos, la madera preparada para una quema controlada y el plástico esperando una solución por parte de organismos, entidades y empresas competentes en este planteamiento y trabajos”, explica.

“Hay que evitar a toda costa que ese residuo vuelva a el mar y ocasione un gran problema para el ecosistema. De momento tenemos el interés, ahora falta el compromiso, que sería muy positivo que contestaran los correos enviados y así obtenerlo por escrito”, apunta.

“Estamos haciendo ciencias del mar, también hemos obtenido imágenes de los fondos marinos no solo de El Espigón sino también de Los Lázaros y son una maravilla y una buena noticia. El lecho marino está limpio, no hay residuos, lo que quiere decir que estamos a tiempo y francamente no solo merece la pena, sino que también es nuestro deber. Se está haciendo un seguimiento para saber la cantidad de residuos anual estimada que recibe la zona para poder actuar en un futuro”, avanza.

“Mi gratitud a los voluntarios que se unieron en esta doble jornada del Día Mundial de las Limpiezas, por colaborar en la limpieza de El Espigón. El momento es ahora, quiero insistir en fomentar e incluir con más frecuencia eventos, jornadas Eco, en cualquier acto deportivo y cultural que se esté realizando sobre espacios naturales de nuestra isla, contando con la implicación ciudadana”, apunta.

“Y, por último, que desde la Administración competente se contemple la vigilancia y mantenimiento de estos caladeros naturales de residuos y del resto de litorales”.

Gustavo Díaz expresa su agradecimiento al Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA), Consejería de Medio Ambiente Cabildo de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, Área de Residuos Cabildo de La Palma, Agencia Insular del Mar y Panadería de Todos.