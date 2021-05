Estas son las medidas actualizadas para la contención de la COVID

El Gobierno de Canarias, tras la finalización del estado de alarma el pasado 9 de mayo, ha actualizado las medidas para la contención de la COVID-19 en función del nivel de alerta en cada Isla.

En La Palma

En el caso de La Palma, en nivel 1, el aforo máximo en espacios públicos o privados es de 10 personas, salvo convivientes.

Establecimientos de hostelería y restauración, máximo 10 personas/mesa en terrazas y 6 personas/mesa en interior. Cierre del local antes de las 00.00 horas. Aforo máximo 100% terrazas al aire libre y 75% en interior. En barra, máximo 10 personas.

Actividad deportiva. Interior de instalaciones y en exterior, máximo 10 personas/grupo incluido monitor si no puede mantenerse distancia de dos metros. Aforo máximo 100% en cada espacio al aire libre y 75% en cada estancia interior.

Permitida la actividad deportiva federada no profesional en modalidades con más de 10 personas sin superar el máximo necesario para el desarrollo de la actividad.

El Gobierno regional, en una nota de prensa, subraya que siguen totalmente plenas las medidas sobre aforos, uso de mascarillas, distancia social, limitación de horarios de algunas actividades, las pruebas PCR para alojarse en hoteles de las Islas, el uso limitado de gimnasios, sobre el ejercicio físico en público o las actividades deportivas.

Toque de queda

Por otro lado, el Ejecutivo regional, en el comunicado, señala que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió en la tarde de este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario, convocado de forma urgente tras notificarse la aclaración del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Según anunció el portavoz gubernamental, Julio Pérez, tras ese Consejo, el Gobierno asume la decisión del TSJC de este domingo y deja sin efecto desde esta misma noche el toque de queda, la prohibición de entrar o salir de islas en nivel 3 o 4 de alerta (según el sistema de semáforos establecido en el Archipiélago, pero que en la actualidad no tiene aplicación efectiva al estar todas las islas en niveles 1 y 2) y las limitaciones de eventos de culto en el exterior.

Pérez insistió en que el resto de restricciones, sobre el número máximo de personas en reuniones públicas y privadas, distancia social, ocio nocturno y otras medidas, continúan vigentes. Esta decisión del Consejo de Gobierno se produce tras la petición que en el día de hoy (lunes) realizaron tanto el Ejecutivo canario como el Ministerio Fiscal en la línea de aclarar el alcance del auto de ayer, domingo.

El portavoz también confirmó que el Gobierno trabaja ya en la elaboración de un recurso de casación bajo los argumentos del interés general y la salud pública esgrimidos en el informe en que se fundamentó el acuerdo de Gobierno del pasado jueves, texto elaborado por los técnicos de Salud Pública y respaldado además por los miembros del comité asesor sanitario del Ejecutivo regional.

Pérez hizo un llamamiento a la responsabilidad y conciencia ciudadana para que, aunque en estos días no haya toque de queda, se sigan cumpliendo todas las normas y se tenga claro que, desde el cierre de la restauración y de lugares de ocio público (como los parques), por la noche y la madrugada “no habrá nada que hacer en la calle: no queremos ver en las Islas las imágenes que se han dado en otras regiones”, recalcó. Aunque no existirá esa limitación para deambular o circular por las vías y espacios públicos, el Ejecutivo insiste en que Salud Pública considera que el mejor medio para seguir bajando los contagios y la incidencia de la pandemia son las medidas adoptadas el pasado jueves. Por eso, este será el argumento central en el que se fundamentará su recurso ante el Supremo.

En la actualidad, ninguna isla se encuentra en el nivel 3 o 4, por lo que no se había establecido ningún cierre perimetral en Canarias. El Gobierno regional subraya que siguen totalmente plenas las medidas sobre aforos, uso de mascarillas, distancia social, limitación de horarios de algunas actividades, las pruebas PCR para alojarse en hoteles de las Islas, el uso limitado de gimnasios, sobre el ejercicio físico en público o las actividades deportivas.