El Gobierno canario pide información a Interior ante la creciente llegada de migrantes de Senegal

El Gobierno de Canarias pide al Ministerio del Interior que le informe de qué medidas adopta ante la creciente llegada de inmigrantes al archipiélago procedentes de Senegal.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, ha expresado su preocupación por las consecuencias que la crisis política en ese país africano puede tener sobre el fenómeno migratorio.

La semana pasada, el presidente canario, Fernando Clavijo, habló con el Ministerio de Asuntos Exteriores para abordar el asunto.

La creciente llegada de embarcaciones en los últimos días ha motivado que Canarias deba atender a 51 menores inmigrantes no acompañados más, sin que cuente con la solidaridad de otras comunidades autónomas ni más presupuesto, ha dicho Cabello.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.