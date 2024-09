El mar de El Hierro solo devuelve silencio tras otra jornada de búsqueda de los restos del naufragio

El ocaso no arroja luz sobre el paradero del cayuco que naufragó el pasado 28 de septiembre a unos seis kilómetros de las costas de El Hierro. Las tareas de búsqueda no han cesado en una jornada donde han estado involucrados dos guardamares, dos salvamares y un helicóptero de Salvamento Marítimo, el helicóptero de la Guardia Civil y otro del Gobierno de Canarias, un barco de la Benemérita, cuatro buzos y cuatro patrullas en tierra. En total, salieron cuatro embarcaciones hace ocho días de Nuadibú, Mauritania: una ha naufragado, otras dos llegaron y una está perdida en la inmensidad que cobra el Océano a la altura de la isla del Meridiano.

También en la mañana de este domingo, los ayuntamientos insulares se han reunido con la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y con el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, también responsable de Emergencias, Manuel Miranda, para evaluar la situación y el modo en que pueden colaborar las diferentes administraciones públicas.

El encuentro tuvo lugar en el tanatorio de el municipio de La Frontera, donde aguardan los nueve cuerpos que esperan para recibir sepultura. Seis de ellos serán enterrados en Valverde y los otros tres en La Frontera. Desde los consistorios también se ha acordado que en la jornada de mañana lunes se guarde un minuto de silencio en memoria de los migrantes, en concreto en el municipio de Valverde a partir de las 12.00 horas.

Desde el Gobierno insular, el presidente socialista Alpidio Armas, ha mostrado a este periódico su preocupación por el hecho de que este drama “que es humanitario” se utilice con fines partidistas. “Que se respete la intimidad de los nueve fallecidos y de los que esperamos localizar. Es el momento de aunar fuerzas, de consensuar soluciones y de apartar este drama humanitario del sensacionalismo y el amarillismo mediático” y añade que “paseíllos como protagonizado esta mañana por el Gobierno de Canarias- refiriéndose a la convocatoria que se hizo a los medios en el tanatorio de La frontera-, ”lo único que pueden fomentar es la confrontación frente a la unidad“.

Durante la tarde se tuvo sospecha de haber podido localizar un cuerpo humano a la deriva, tras un aviso emitido por un helicóptero de la Guardia Civil. La Guardamar Calíope se acercó al lugar señalado por las coordenadas facilitadas para comprobar la información y descubrió que se trataba de un bolso de tela, una mochila de los restos del naufragio. Cada objeto de estas características puede ser una pista que acerca un poco más a los equipos de salvamento a rescatar más cuerpos, pero con la llegada de la noche y la pérdida de visibilidad de las guardamares regresan al Puerto y es cuando todo el que lo ve piensa, aunque nadie lo diga, que se está un día más lejos de poder dar una despedida digna a más de 50 personas.

Este domingo también se ha tenido noticia de dos de los cinco supervivientes que fueron trasladados al Hospital de El Hierro, mientras los otros tres evolucionan favorablemente.

Durante la jornada, la consejera Candelaria Delgado, había planteado la posibilidad de que se instalara una carpa para protección de cadáveres en los principales muelles de la Isla, pero el coronel de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife afirmó en rueda de prensa que esta medida es poco probable por el modo en que se comportarán a medida que pasen los días, la dinámica de las corrientes y la posibilidad de encontrar los cuerpos humanos. A última hora de la tarde, aunque en la Guardamar Calíope llegara la carpa especial, se desplegaría en caso de que aumente considerablemente el hallazgo de cuerpos.

Atentos al canal de emergencias del mar

Aunque desde el muelle puede parecer que hay un mundo al otro lado del dique, que separa el derecho a la vida del silencio de la muerte, en el mar hay un continuo escándalo de mensajes que recuerdan que se está buscando en este rincón del Atlántico una embarcación hundida, como si nadie ya pudiera navegar tranquilo hasta que se resuelva este asunto. “PAN PAN” , o el más importante de los avisos de emergencia: “Securite, securite”.

Mensajes que se repiten incansablemente en la frecuencia 156.800 de la VHF, reservada exclusivamente para los avisos de emergencias en la navegación. “El canal del mar”, que es un recordatorio entendible para cualquier navegante, en cualquier idioma, permite que no se apaguen del todo las almenas que hoy tienen su mirada puesta en la defensa de los derechos humanos de la ruta canaria, la más mortífera del mundo. Saben que si las embarcaciones no llegan a El Hierro, no llegan a ninguna parte, que hay barcos de cadáveres que han surcado el Océano Atlántico sin nombre y sin rostro.