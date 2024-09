Rescatados 122 migrantes en dos cayucos cerca de El Hierro y Tenerife

Salvamento Marítimo ha rescatado este martes a un total de 122 personas, entre ellas al menos 2 mujeres y un menor, que iban en dos cayucos, uno en aguas próximas a El Hierro con 68 personas a bordo y otro cerca de Los Cristianos, en Tenerife con 54 migrantes, según han informado a EFE fuentes de la sociedad estatal y de los equipos de emergencia.

En el caso de la embarcación que arribó a El Hierro, fue detectada por un eco del radar SIVE de la Guardia Civil a unos 19 kilómetros al sur de La Restinga, de modo que se movilizó a la salvamar Caliope.

Tras localizar la barcaza, acompañó hasta el puerto de La Restinga a sus 68 tripulantes, entre ellos dos mujeres y un menor, todos ellos en aparente buen estado de salud y la mayoría de origen subsahariano, si bien los equipos de emergencia contabilizaron a cuatro personas de origen marroquí.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de cuatro días desde el puerto de Nuadibu, en Mauritania, y a bordo de la embarcación viajaban personas de Mauritania, Senegal, Guinea Conakry, Mali y Marruecos.

Los tripulantes de este cayuco están siendo trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el pueblo de San Andrés, en el municipio de Valverde, donde son atendidos por miembros del colectivo ONG “Corazón naranja - Ebrima Sonko” y permanecerán bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

En el caso de la segunda embarcación, un buque dio la alerta a Salvamento Marítimo de que había avistado un cayuco a unos 17 kilómetros del puerto de Los Cristianos, en el canal entre Tenerife y La Gomera, por lo que se movilizó a la salvamar Alpheratz, que acompañó a puerto a los migrantes.

En total, viajaban en esta segunda barcaza 54 personas, todos ellos hombres y en aparente buen estado de salud.

El Gobierno canario impone un protocolo para la recepción de los menores migrantes no acompañados

El Gobierno de Canarias hizo público el pasado jueves 12 de septiembre el protocolo impuesto por el Ejecutivo regional sobre la recepción de menores migrantes que aplicará a partir de ahora para atender a todos los niños llegados en pateras y cayucos al Archipiélago.

La instrucción, que es vinculante, obliga a los menores a pasar por una serie de trámites que antes no eran necesarios, lo que ralentizará su entrada al sistema de protección en pleno flujo migratorio.

El acogimiento de un menor migrante por parte de Canarias requerirá de su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados (RMENA) si constase y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del Estado, previa audiencia del menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento de un fiscal.

La Fiscalía Superior de Canarias advirtió al Ejecutivo regional que no permitirá que, tras la publicación del protocolo, los menores migrantes llegados a las Islas no sean acogidos por los centros de atención. Este protocolo permite al Gobierno canario “verificar” si las instalaciones de atención cuentan con plazas suficientes y aumenta la burocracia en la recepción de los niños extranjeros no acompañados.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para denunciar ante el Constitucional el nuevo protocolo de acogida de menores del Gobierno canario.

Así, el Ejecutivo ha acordado pedir al Consejo de Estado un dictamen “con carácter urgente” sobre el plan aprobado por el Gobierno de CC-PP “ante un posible conflicto de competencias”, según ha anunciado la portavoz gubernamental, Pilar Alegría.