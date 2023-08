Un software de reconocimiento facial para localizar a los desaparecidos en la ruta migratoria canaria

Encontrar a un ser querido entre las tragedias de la ruta canaria no es tarea fácil. Este trayecto se ha convertido ya en el más mortal del mundo y muchos cuerpos se han hundido para siempre en el fondo del mar. Solo en el primer semestre de 2023, desaparecieron al menos 19 embarcaciones con todos sus ocupantes a bordo. En estos casos, la falta de testimonios de supervivientes hace aún más complicado identificar a los fallecidos. Diferentes organizaciones han elaborado guías de actuación para pedir ayuda, pero a partir del próximo año, las familias contarán con una nueva herramienta: un software de reconocimiento facial.

Este miércoles 30 de agosto, con motivo del Día Internacional de las Desapariciones Forzosas, Cruz Roja ha anunciado que trabaja en un nuevo proyecto de identificación de personas desaparecidas en las rutas migratorias marítimas. “Solo el 13% de los cadáveres son recuperados y, por tanto, identificados como fallecidos, lo que provoca en las familias un sentimiento de pérdida ambigua por la gran cantidad de casos no resueltos”, señala la ONG.

El software de reconocimiento facial contrastará diferentes imágenes. Una de las aplicaciones de esta herramienta será mostrar el porcentaje de coincidencia entre una foto entregada por la familia del desaparecido y dos fotos actuales. Este sistema también permite crear una imagen del posible aspecto físico actual de la persona a la que se busca y así “contrastar la probabilidad de que sea la misma persona”. La tercera opción es comparar la imagen de la persona con la de un familiar directo, para analizar una posible relación biológica.

Más allá de las imágenes de las bases de datos de Cruz Roja, también podrá utilizarse información de redes sociales u otras páginas web. “En algunos casos las familias nos aportan fotos publicadas en los medios de comunicación de las llegadas en las que creen haber identificado a sus seres queridos. También podríamos contrastarlo con esto”, explica a esta redacción Silvia Cruz Orán, coordinadora del proyecto Migrantes Desaparecidos en Canarias de la Cruz Roja.

Este software tendrá “coste cero” para la entidad y será desarrollado por la Fundación Tecsos con el objetivo de dar “respuestas innovadoras a necesidades sociales”. “Ahora mismo el software está en fase de desarrollo. Ya se han entregado los requerimientos técnicos al proveedor, se han hecho las primeras pruebas y es técnicamente viable”, asegura Cruz Orán.

“La herramienta nos va a servir para aportar más rigurosidad y fiabilidad de lo que nos podría aportar una comparación manual. Reducirá el margen de error con respecto a las comparaciones hechas con el ojo humano a través de datos, porcentajes y probabilidad”, insiste la responsable de Cruz Roja.

En el caso de las personas fallecidas cuyo cadáver se recupera, este software puede ser un complemento más. Sin embargo, Cruz Roja aclara que la entidad ya cuenta con un convenio con el Ministerio de Justicia para identificar a los migrantes que llegan a tierra sin vida.

“La identificación de los cuerpos de personas migrantes no es nada sencilla. La mayoría de las veces las familias se encuentran en origen y la toma de muestras de ADN no es un proceso que funcione de forma sencilla. Tener un paso previo que pueda indicar que la persona que ha llegado es coincidente con la que se busca puede ser definitivo”, señala Silvia Cruz. En muchos casos, la identificación visual es imposible. “Muchos de los cuerpos llegan en un estado de descomposición considerable”, relata.

El Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de la ONG ha recibido solicitudes de búsqueda de 283 familias desde que se puso en marcha. En 2023, la entidad ha logrado restablecer el contacto con once migrantes y ha acompañado a 22 familias en el proceso de identificación de fallecidos.

“Que Cruz Roja sea quien da la atención a pie de playa hace que las familias ya sepan que es la entidad que tiene acceso a la información que buscan. Nos llaman pidiendo que digamos si la persona está o no entre los recién llegados. Muchas veces las familias que están en otros países piden a un pariente que hable español o que viva en España que se ponga en contacto con nosotros, pero recordamos que este servicio también se presta en los países de origen”, señala Silvia Cruz.

En lo que va de año, han sobrevivido a la ruta canaria 9.864 personas en 188 embarcaciones. En los últimos meses, la crisis sociopolítica que atraviesa Senegal ha convertido a sus nacionales en protagonistas. Los senegaleses son ya la nacionalidad principal entre quienes toman este camino para acceder a Europa. Así, los cayucos han reaparecido en el Atlántico, incrementando las llegadas a Tenerife y El Hierro. Mientras tanto, las salidas desde Marruecos y el Sáhara hacia Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria continúan.

Las muertes y desapariciones tampoco cesan. Entre enero y julio de 2023 perdieron la vida en el camino al menos 778 personas, según los datos del colectivo Caminando Fronteras. La última tragedia se contabilizó hace tres días, con la muerte de al menos cuatro personas que salieron rumbo a Canarias. Tres de ellos eran de Comores y uno de Costa de Marfil. En esta neumática viajaban al menos 50 supervivientes, que han sido reubicados en diferentes puntos de Marruecos.

