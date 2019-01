Antona se compromete a reducir el coste del deporte federado de base para los jóvenes con bajas rentas familiares

El presidente del PP de Canarias y candidato a presidir la comunidad autónoma en las elecciones de mayo, Asier Antona, se ha comprometido este miércoles a que el deporte deje de ser el área olvidada en el próximo gobierno regional.

Uno de los objetivos que plantea para la próxima legislatura es el "coste cero al deporte federado de base", mediante la aplicación de economías de escala en desplazamientos, seguros médicos, adquisición de material y uniformes, con el objetivo de que ningún niño quede excluido de la actividad deportiva.

Además, ha subrayado sus intenciones de crear una consejería de Educación y Deporte para que deje de ser una simple dirección general en el organigrama del Ejecutivo.



Antona ha presentado los compromisos en materia deportiva que incluirá el programa electoral del PP de Canarias, en un acto en el que estuvo acompañado por el expresidente del Consejo Superior de Deportes José Ramón Lete, y por el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, entre otros miembros de su partido.



La política deportiva en Canarias "está alejada de las necesidades y no ha sido una prioridad", según Antona, quien acusó al Gobierno de CC de no atender a los problemas de los clubes y federaciones y de renunciar a la coordinación de la escuela y el deporte federado o al papel transversal que debe desempeñar.



José Ramón Lete, que actualmente es secretario general de deporte de la Xunta de Galicia, explicó que en esa comunidad el Ejecutivo corre con el coste del seguro deportivo de todos los menores de 16 años federados en cualquier modalidad. Lete consideró que esa política es exportable a Canarias con Asier Antona de presidente, aunque advirtió de que no es una medida barata.



El programa del PP de Canarias incluirá también la implantación de un bono de transporte deportivo para el desplazamiento en guagua y tranvía de los jóvenes con rentas familiares bajas.



La actualización del plan regional de infraestructuras deportivas, el establecimiento de un programa anual de eventos nacionales e internacionales y la creación de centros de formación para entrenadores y árbitros son otros de los compromisos electorales del PP.



El Partido Popular también se propone establecer un programa de detección y formación para jóvenes talentos deportivos, desarrollar una ley del deporte en edad escolar, divulgar el conocimiento de las ciencias del deporte y crear centros de apoyo al deportista en colaboración con las universidades.



Otras iniciativas previstas son establecer un reglamento sancionador para las infracciones de los menores diferente al de los adultos, ejecutar un programa de promoción de los juegos y deportes canarios tradicionales, crear un centro de tecnificación de la lucha y ofrecer bonificaciones fiscales en apoyo a los deportistas de élite, junto a la implantación de una beca universitaria para deportistas de alta competición.



El PP quiere modernizar los procedimientos de subvenciones, con su pago anticipado, promocionar el deporte máster y adaptado, subvencionar y promover eventos específicos para el deporte femenino, eliminar los criterios políticos en la decisión sobre financiación de eventos deportivos y crear un centro de alto rendimiento deportivo.



Manuel Domínguez, presidente del PP de Tenerife, acusó de pasividad en la política deportiva al Gobierno de Canarias, que ha dejado la responsabilidad en los ayuntamientos, administraciones que son las que han tenido que hacer frente a las infraestructuras que no ha acometido la comunidad autónoma.



José Ramón Lete hizo hincapié en la importancia del fútbol en la educación, la cultura, la salud, la economía, el turismo y la integración social.