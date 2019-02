Asier Antona advierte a sus rivales políticos: el PP "liderará el cambio de ciclo" político en Canarias

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno canario, Asier Antona, ha advertido este lunes en un ciclo electoral organizado por Canarias 7 de que su partido liderará el cambio de ciclo que se avecina en Canarias tras el 26M, que no es otro que el fin de los gobiernos de CC, ha dicho.



En este foro, en el que los aspirantes populares a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez, y la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, María de la Salud Gil, han avanzado sus ofertas electorales, Antona ha insistido en que "es compatible bajar impuestos y apuntalar los servicios esenciales" en las Islas, un objetivo que abanderará el PP si gobierna en el archipiélago.



A su juicio, los problemas de la sanidad o la dependencia en Canarias no obedecen a una falta de presupuesto, sino a una mala gestión, de ahí que los populares se hayan fijado una serie de medidas, como la homologación de los criterios por los que se elaboran las listas de espera, para mejorar en eficacia y eficiencia en este ámbito y en otros.



El PP pretende llegar al Gobierno canario para poner fin a los años de "victimismo" que ha protagonizado CC, partido al que ha prestado apoyos puntuales en la presente legislatura "por responsabilidad", lo que ha permitido sacar adelante iniciativas como la Ley del Suelo, el Fdcan, los presupuestos y la Ley de Servicios Sociales "cambiada en un 80 %", ha dicho Antona.



El presidente del PP en Canarias ha admitido que "electoralmente ha tenido la tentación de bloquear las cuentas de la comunidad autónoma", y ha añadido que no lo ha hecho porque ello hubiera significado empeorar la realidad social ya deficitaria del archipiélago.



El líder de los populares isleños ha augurado que Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno de España tras los comicios del 28A y ha estimado que ese triunfo de su partido a nivel nacional influirá en Canarias, donde la formación está dispuesta a suscribir pactos postelectorales con partidos "que respeten las reglas de juego constitucionales".



El candidato del PP a la Presidencia del Cabildo grancanario y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha avanzado que atajar el problema de movilidad que, en su opinión, existe en la isla será una de sus prioridades, junto con promover un desarrollo más equilibrado del territorio insular.



Pérez ha recriminado al actual gobierno insular que sustentan NC, el PSOE y dos consejeros no adscritos la "parálisis acentuada" que, a su juicio, ha protagonizado la legislatura, lo que se refleja, ha dicho, en que sólo se han creado seis plazas para la atención de mayores.



Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas y exconsejera de Asuntos Sociales del Cabildo grancanario María de la Salud Gil ha desvelado que si llega a ser alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria asumirá, además, el área social y de igualdad, al considerar que una de las prioridades de la ciudad ha de ser revertir el "fracaso" que ha supuesto en este ámbito el gobierno sustentado por el PSOE, LPGC Puede y NC.



Además de advertir a sus adversarios de que no piensa renegar de su procedencia empresarial, ya que en ella reside su principal fortaleza como gestora, Gil ha recriminado al actual gobierno municipal que no haya ejecutado el presupuesto social en una ciudad que tiene 80.000 mayores.



De igual forma, la candidata ha criticado que la capital grancanaria esté "asquerosa cuando más dinero hay" y que el grupo de gobierno haya puesto en marcha 205 obras a seis meses de las próximas elecciones a sabiendas de que "no las podrá inaugurar".