Ciudadanos estima que si Fernando Clavijo es imputado en el caso Grúas debe "dimitir inmediatamente"

El portavoz autonómico de Ciudadanos (Cs), Mariano Cejas, ha dicho este viernes que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, deberá "dimitir inmediatamente" o ser destituido por su partido, Coalición Canaria, si resulta imputado en el caso grúas, "para evitar así el deterioro institucional de la presidencia y del Gobierno de Canarias".

"Hay que recuperar la credibilidad política, y eso no se logra si los políticos que son imputados por presunta corrupción siguen aferrándose a sus cargos, sin importarles el deterioro que puedan causar a la institución que representan", ha señalado Cejas en un comunicado.



En su opinión, "la presidencia del Gobierno autonómico no debe verse afectada por una causa personal del presidente en su etapa como alcalde".



Si Clavijo es imputado y no dimite ni es destituido por CC, "será responsabilidad del resto de formaciones políticas con representación parlamentaria el buscar una solución que permita acabar con la corrupción en las instituciones y recuperar la credibilidad de la ciudadanía", anticipa Ciudadanos.



"En caso de ser imputados por corrupción algunos de nuestros cargos o afiliados, se les expulsa inmediatamente, y eso es lo mínimo que Cs va a exigir al resto", anuncia el portavoz.



Cejas ha destacado que fue el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso el que incluyó una enmienda en el Estatuto de Autonomía de Canarias para acabar con el aforamiento de los parlamentarios canarios y los miembros del ejecutivo regional.



"Los aforamientos no tienen ningún sentido hoy en día, y gracias a Ciudadanos Canarias es la primera región de España que acaba con este privilegio anacrónico", ha celebrado el portavoz.