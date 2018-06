El Gobierno canario espera que el Senado no cambie las partidas de Canarias

El Gobierno canario ha expresado este lunes su confianza en que la tramitación de los presupuestos generales del Estado de 2018 en el Senado respete las partidas destinadas a las Islas, sin que sufran enmiendas, porque se trata de fondos "comprometidos" con los ciudadanos.



"No me imagino a ningún partido tumbando acuerdos a los que nos hemos comprometido todos", ha dicho la consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo canario, Rosa Dávila, al ser preguntada sobre si teme que la mayoría del PP en el Senado cambie algunas de las partidas pactadas con los nacionalistas canarios, tras el apoyo de NC a la moción de censura contra Mariano Rajoy y la abstención de CC.



Dávila ha abogado por no adelantar acontecimientos sobre cómo puede desarrollarse el trámite a los presupuestos en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, y ha insistido en que prefiere "pensar que no hay ningún partido político que vaya a dar al traste" con lo acordado.



La portavoz del Ejecutivo canario se ha referido en los mismo términos a las reformas del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía que en estos momentos están en trámite en el Congreso y que espera que salgan adelante "cuanto antes".



Rosa Dávila ha subrayado al respecto que, en ambas normas, existen acuerdos adoptados con "el máximo consenso", en los que participan tanto el PP como el PSOE, por lo que el cambio de Gobierno no tendría por qué afectar a lo pactado, ya que "todos estamos de acuerdo".



La portavoz del Ejecutivo autonómico también ha expresado hoy su confianza en que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no gobierne con aritmética parlamentaria", sino recurra "al diálogo y al consenso" con todas las fuerzas políticas.



Dávila ha precisado que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), habló el pasado viernes con Pedro Sánchez y le expresó su felicitación y su disposición a colaborar con él "para los retos políticos" que el país afronta.



La relación entre ambos "es buena" y el Gobierno canario espera que puedan reunirse próximamente, una vez que el nuevo Ejecutivo se constituya.



Dávila se ha mostrado convencida de que el Gobierno central y el de la comunidad autónoma continuarán trabajando conjuntamente tanto en los asuntos que afectan al Archipiélago como al resto de España.



El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a numerosos retos políticos y sociales, según Dávila, como las pensiones y el envejecimiento de la población, la reforma laboral y las energías renovables, entre otros.



Igualmente, la portavoz del Ejecutivo canario ha agradecido al hasta ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "el esfuerzo, el talante y el trabajo" que ha desarrollado en los últimos años con el Archipiélago.



Respecto a la falta de mayoría parlamentaria del nuevo Ejecutivo, Dávila cree es posible gobernar en minoría "con trabajo, consenso y diálogo", y ha recordado que el Gobierno de Canarias tampoco tiene mayoría en el Parlamento regional (CC gobierna con 18 diputados de 60)



Por ello, Dávila ha insistido en que el Gobierno vaya más allá de "la aritmética parlamentaria" y no gobierne únicamente desde ella, ya que será imprescindible el diálogo y el consenso con todas las fuerzas políticas.