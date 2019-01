El Gobierno canario se escuda en la incertidumbre económica, el brexit y la falta de presupuestos estatales para rechazar la renta básica

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha reconocido, en relación a la aplicación de una renta básica en el Archipiélago, que la "incertidumbre" económica impide "asumir un compromiso" de pago con los ciudadanos y los ayuntamientos, que necesitan más personal. Según la consejera, la aplicación de este instrumento de política económica, propuesto por Nueva Canarias y Podemos, puede llevar a un "estrés enorme" a los municipios si no disponen de una estructura asegurada.

Por eso, ha afirmado que el Gobierno opta por un "camino de transición" a través de la mejora de la PCI con el fin de ir "paso a paso" porque "es muy difícil hacer números" con la incertidumbre económica de Europa debido al 'brexit' o la falta de Presupuestos Generales del Estado. "Hay que ir a una renta con garantías, al menos para los próximos cinco años, hay que ser responsables", ha agregado.

Además, ha acusado tanto a PP como PSOE de "querer machacar" al Gobierno cuando también "tienen mochilita", como los recortes del Estado, la reforma laboral o los incumplimientos presupuestarios del año pasado.

Valido ha dicho este miércoles que confía "en la palabra" de la ministra de Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y espera que los 18 millones de euros correspondientes a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año pasado, sean transferidos en un plazo máximo de dos meses.

En una tensa comparecencia parlamentaria, ha afirmado que no va a "generar ningún problema" para que no la llamen dentro de dos semanas y "las cosas no salgan", dejando claro, no obstante, que los datos de pobreza "son mejores" ahora que al comienzo de la Legislatura, según el índice Arope o la EPA, si bien "no es para tirar voladores ni para presumir".

Ha apuntado que en dos años el presupuesto ha crecido un 25% y los ayuntamientos atienden a 178.000 personas --unas 6.000 más-- y el paro está por debajo del 20%. "No hago ninguna fiesta", ha apuntado, pero ha reconocido que "es un buen dato" pese a su "dureza".

La oposición disiente

El diputado de Nueva Canarias (NC), Jesús Campos, ha comentado que la Legislatura va a acabar con "peores indicadores" que hace cuatro años porque la pobreza es una situación "transversal" y pese a la supuesta recuperación económica y los presupuestos "más expansivos" de la historia de Canarias.

"Algo seguimos haciendo mal", ha indicado, destacando que el Comisionado contra la Pobreza ha sido un "absoluto fracaso" porque su balance es un proyecto de ley que llega "tarde y mal" y dos estudios encargados a las universidades.

Ha dicho que la situación actual sigue siendo "dura y difícil" en Canarias, con gente que "no percibe absolutamente nada", de ahí que demande la creación de una renta básica porque va a haber personas en las islas que no volverán a trabajar u otras que trabajan "y no llegan a fin de mes".

Sobre los 18 millones pendientes de los PGE, ha comentado que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, "ha montado un problemón grave" con el Estado con sus reivindicaciones.

Melodie Mendoza, del Grupo Mixto (ASG), ha comentado que "cada euro cuenta" para tratar de reducir las cifras de pobreza, especialmente entre niños y adolescentes, y ha incidido en que Canarias no puede "estar al albur" de las disputas políticas para recibir fondos del Estado. "Parece que solo nos queda confiar en la voluntad a nivel estatal", ha afirmado.

Francisco Déniz, de Podemos, ha comentado que la pobreza "no es un castigo del señor" sino un "problema" de reparto de la riqueza, muy agudo en Canarias, lamentando que el Gobierno pase demasiado tiempo con los empresarios y no con los trabajadores.

Ha pedido un fiscalidad por tramos de renta y reforzar las políticas asistenciales, pronosticando que el futuro para los niños de hoy "no es muy halagüeño". "Los jóvenes van a tardar mucho en encontrar un empleo en condiciones dignas", ha explicado.

Josefa Luzardo, del Grupo Popular, ha lamentado la "incapacidad" del Gobierno de Canarias para atajar la pobreza en las islas porque se sigue "igual o peor", ya que la recuperación económica no ha llegado a todas las familias.

Ha tildado de "vergüenza" la labor del comisionado durante la Legislatura, lo mismo que "vender en los medios de comunicación" que la PCI va a llegar a muchas personas cuando el año pasado no se gastó toda la partida.

Teresa Cruz, del Grupo Socialista, ha comentado que el Gobierno "no ha entendido el gran reto" que tiene la Comunidad Autónoma, con una "pésima" gestión de la Consejería. "Las personas se merecen un respeto y que usted las tome en serio", ha apuntado.

Elena Luis, del Grupo Nacionalista, ha apelado a los grupos a ser "rigurosos" porque el informe Arope señala que la pobreza ha bajado en Canarias por encima de la media nacional, con unas 90.000 personas menos.