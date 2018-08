El PSOE se opone a los eSports como actividades en los centros educativos

El Partido Socialista en Canarias se opone a los eSports en el marco de la Ley Canaria de Educación. La negativa de los socialistas no es a la práctica e implantación de deportes electrónicos, que, como asegura el secretario regional de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres, “deben tener su espacio, pero no dentro de los centros educativos”.

El Grupo Parlamentario Socialista propone una modificación del texto con un nuevo apartado del artículo 24 de la Ley Canaria de Educación donde se opone a la promoción en los centros escolares, a través de los espacios digitales con los que cuenta: “El Gobierno de Canarias promoverá entre el alumnado valores relativos al buen uso de las nuevas tecnologías, espacios digitales y nuevos sistemas de comunicación digital, velando especialmente por un uso racional de los mismos y siguiendo valores de respeto, igualdad, solidaridad e integración. Al mismo tiempo, no promoverá en el ámbito educativo usos del espacio digital relativos a los denominados juegos electrónicos o eSports”.

La diputada y portavoz de Educación y Universidades del Grupo Parlamentario Socialista, Ana González, expone que “en 2014 se aprobó primera Ley Canaria de Educación no Universitaria, producto de una iniciativa legislativa popular que entró en la Cámara legislativa canaria en 2010 con el apoyo de más de 35.000 firmas de ciudadanos”. En contraposición, “ahora mismo los eSport son rechazados por la mayoría de la comunidad educativa y a pesar de ello el Gobierno de Canarias ha decidido meterlos en las aulas sin preguntar”, prosigue.

“Hablan de un programa educativo, del cual se desconoce absolutamente todo, pero sí sabemos que las ventajas que ofrecen los eSports son mucho menores que los perjuicios que supone la introducción a estos, así como las futuras repercusiones y causalidades derivadas. Nos preocupa la temprana introducción de estos en niños desarrollando personalidad y hábitos, corroborado y a por especialistas educativos y del ámbito de la salud”, apostilla la diputada González.

La portavoz del área critica la falta de transparencia con este proyecto porque “de momento, no sabemos de qué va, de lo que se consideran eSports o no, ni los valores que representan. No es la primera vez que un organismo o persona con cargo político hace referencia a este tema y, parece, que sólo los que están dentro de los deportes electrónicos son conocedores y expertos del tema”.

Hay que recordar que fue un logro y un hito socialista del trabajo conjunto de José Miguel Pérez como consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, y Ángel Víctor Torres, presidente de la comisión de Educación de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el dar respuesta a una exigencia de los Ayuntamientos para abrir los centros educativos por las tardes y realizar actividades extraescolares deportivas y culturales.

En el convenio firmado “se fue muy exigente con no aceptar determinadas actividades que generasen violencia, que no fuesen estrictas con una formación determinada y de hecho, se rechazaron algunas materias que propusieron los ayuntamientos por no cumplir con los requisitos”, explicó Torres.

“La razón de las actividades extraescolares era la formación complementaria de alumnos y alumnas. Pero ahora, se quiere utilizar ese mismo formato para implantar, bajo el paraguas de la Ley Canaria de Educación, los eSports, que nada tienen que ver con la formación de los chicos y chicas”, concluyó el secretario general de los socialistas canarios.