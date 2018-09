Pablo Casado lanza piropos a Coalición Canaria en su primer acto en las islas como presidente del PP

El presidente del PP, Pablo Casado, ha sugerido este viernes que el líder de los populares en las islas, Asier Antona, será candidato a la presidencia al Gobierno canario y también ha elogiado la colaboración que CC ha mantenido con su partido.



"Asier Antona ejemplifica lo que hace falta en este partido, experiencia y renovación, renovación que no es cuestión de edad, sino de ideas", ha señalado Casado en el foro que organiza un diario local cuando le han preguntado si será el candidato del PP a la presidencia de la comunidad autónoma en 2019.



Casado ha evitado responder de forma explícita a esa pregunta, pero sí lo ha hecho implícitamente, cuando más adelante ha apuntado que la relación que su partido ha mantenido con CC en la última legislatura en la política nacional y la autonómica no excluye la "legítima aspiración" de batir a los nacionalistas en las urnas.



Ello le ha llevado a decir que, en 2019, espera "los mejores resultados con Asier Antona y el resto de candidatos insulares y locales" del PP en Canarias.



En su intervención, Casado no ha ocultado que el PP encuentra mayor afinidad en sus posiciones con CC, que con "Nueva Canarias o el PSOE", y ha recalcado que su partido siempre ha procurado ser respetuoso con el Gobierno canario, diferencias políticas aparte.



En este ámbito, también ha dicho que apoya plenamente la demanda del presidente del archipiélago, Fernando Clavijo (CC), de que se convoque a la Conferencia de Presidentes Autonómicos para debatir sobre el bloqueo que el desafío soberanista en Cataluña está provocando en otros asuntos de interés para miles de españoles.



"¿Para qué está, si no, la Conferencia de Presidentes?", ha respondido, tajante, cuando le han recordado que el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, tachó de "ocurrencia" esa propuesta de Clavijo.



Entre los asistentes a esta intervención de Casado en el foro de Canariasenhora.com estaban los consejeros de Economía y Hacienda de la comunidad autónoma, Pedro Ortega y Rosa Dávila.



Pablo Casado ha agradecido su presencia y ha recalcado que el PP apoya las reclamaciones que se plantean desde Canarias para que se atienda su condición insular y ultraperiférica no por interés partidista, sino porque las considera "de justicia".



"Aquí no se regala ni se subvenciona nada, se compensa lo que es de justicia", ha añadido.