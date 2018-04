Podemos acusa a Antonio Morales de "mentir" a los trabajadores de seguridad del Cabildo porque "no hay contrato anticipado"

Podemos en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado este miércoles que "el grupo de gobierno y particularmente Antonio Morales no han hecho nada por solucionar la situación de los trabajadores de seguridad" de la Corporación.



Esto se produce después de que "el presidente prometiese en el pleno que se iba a sacar un contrato anticipado para recuperar la concesión de la empresa" que estaba a cargo del Grupo Ralons, dirigida por el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha indicado el portavoz de Podemos , Miguel Montero.



Según ha asegurado, "el presidente del Cabildo, en el pleno ordinario de diciembre y con la presencia de los trabajadores afectados, mintió", ya que "no es verdad que en defensa de los trabajadores se fuera a abrir un expediente para ver por qué a unos trabajadores se les estaba pagando y a otros no" y, ha subrayado, "esto es grave".



El contrato de vigilancia y seguridad de los centros del Cabildo de Gran Canaria tiene una partida de 5,4 millones de euros y es un servicio que cuenta con 200 trabajadores.



El consejero del grupo violeta ha recordado que Podemos "llevó a la última Mesa de Contratación a la que se permitió asistir a la oposición este asunto", y ha recordado que, desde entonces, "nos han sacado, aunque no hay legislación que prohíba que la oposición acuda a la mesa, es más, en otros cabildos como el de Lanzarote la oposición sí que está presente".



En dicha reunión, "advertimos que solo había tres empresas que se presentaban a licitación" y algunas de ellas "eran empresas piratas, con un presupuesto muy bajo del que ya advirtieron los sindicatos y la patronal de seguridad privada, que informó al Cabildo por carta", ha explicado.



El Cabildo "lo tramitó aún con esos términos porque querían sacarlo con la legislación anterior" y por ese motivo "corrieron todo lo que pudieron para adjudicarlo a la baja ya que con la vieja ley prima el contrato más barato", ha señalado el consejero.



Tal y como ha expuesto Montero, "ayer conocimos que en el Consejo de Gobierno del 3 de abril se autorizó el gasto plurianual para este contrato".



Aunque "la licitación se presentó el 19 de febrero, a día de hoy no se ha hecho nada", y además, "tiene fecha de ejecución a partir del 4 de julio que es cuando vence el contrato actual", por lo que "no hay contrato anticipado, sino solo van a esperar a que acabe el actual, se haga concurso y llegue la nueva", lo que a su juicio corrobora que "engañaron a los trabajadores, a la ciudadanía y a la oposición".



Entre los 32 contratos parados "por las chapuzas del grupo de Gobierno", "está el de seguridad, con el problema de que desde que entró la administración concursal unos están cobrando sus sueldos pero otros no han cobrado el de los meses anteriores, principalmente los que han hecho huelga y protestado ante la situación", y esto es algo que está "no solo permitiendo sino alentando desde el Cabildo", ha dicho Montero.



El portavoz del grupo Podemos ha insistido en la propuesta de la formación en la que buscan que "la oposición esté presente en la Mesa de Contratación para, entre otras cosas, evitar que nos enteremos así de las cosas, además de agentes sociales y económicos y representantes del tercer sector, es decir, sindicatos, empresarios y entidades que controlen a los políticos e incluso a la administración".