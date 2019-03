Podemos y PSOE piden la dimisión de Clavijo por "higiene democrática" y por "dignidad"

El Grupo Parlamentario Podemos Canarias y el Grupo Socialista han pedido hoy martes la dimisión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por sus actuaciones en relación al llamado caso Grúas, y la formación morada también ha invitado a los demás grupos a que, descartada la cuestión de confianza, presenten una moción de censura.

Noemí Santana, del Grupo Podemos, expuso ocho actuaciones que hacen "dudar" de la gestión de Clavijo en relación al caso Grúas y consideró "evidente" que ni va a dimitir, ni se va a someter a una cuestión de confianza. Por ello, invitó a los demás grupos a presentar una moción de censura contra el presidente: "Si ustedes quieren, cuenten con los votos de Podemos. Creemos que es una cuestión de higiene democrática".

La diputada socialista Dolores Corujo hizo hincapié en que ha sido la "irresponsable continencia verbal" de Fernando Clavijo lo que ha llevado a "sembrar dudas" sobre la relación del poder político y el judicial. Además, consideró que debería dimitir no por estar sometido a un proceso judicial, sino porque ha atacado de manera "absolutamente inaceptable" a la Fiscalía y porque, de manera "insensata", ha arrojado una "nube tóxica de sospecha" al querer someter su caso en el TSJC.

Australia Navarro, del Grupo Popular, acusó a Clavijo de ser el único responsable de haber "politizado" este proceso judicial y afirmó que fue quien abrió "la caja de Pandora" al querer comparecer sobre este asunto en la Cámara. En cualquier caso, quiso dejar claro que el PP no va a usar esta causa para "pervertir" el proceso electoral, ni va a "hacerle el juego" a los que quieren "ensuciar" el ejercicio de la política alentando "juicios populares".

El portavoz de NC, Román Rodríguez, coincidió en que la responsabilidad política de este hecho la tiene el propio Fernando Clavijo, cuya estrategia, dijo, "no ha sido muy inteligente ni en lo político ni en lo procesal". Román Rodríguez culpó al presidente de haber "politizado" el caso Grúas, primero usando la Cámara para "protegerse", y luego, atacando "sin cuartel" a la Fiscalía. Además, le acusó de "lanzar el bulo" de que la jueza le había ofrecido no declarar este viernes.

Por el Grupo Mixto, Casimiro Curbelo afirmó que este pleno monográfico sobre el caso Grúas es "innecesario y poco útil" porque "no aporta nada" y achacó el interés de los grupos de la oposición a la proximidad de las elecciones. Coincidió con el presidente en que lo "razonable" es que la comparecencia se hubiera producido después de su declaración en los juzgados, y también que esto no es más que un "acto de campaña electoral". Por último, animó a la oposición a que tenga la "valentía" de presentar la moción de censura porque, si no, es "teatro".

José Miguel Ruano, del Grupo Nacionalista Canario, incidió en que lo importante en esta fase de investigación es que el presidente pueda ejercer el derecho de defensa como cualquier ciudadano, así como dejar que la Justicia actúe. Además, dijo estar convencido de que la honradez "quedará más que demostrada".