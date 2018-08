Podemos lleva al Parlamento el caso Grúas y solicita la comparecencia del Gobierno regional

El caso Grúas entra de lleno en el Parlamento de Canarias de la mano del Grupo Parlamentario de Podemos Canarias. La formación morada ha registrado una petición de comparecencia del Gobierno regional “tras el informe realizado por el fiscal del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, que aprecia indicios delictivos en la gestión de Clavijo como alcalde”. Según explicó este martes Noemí Santana, secretaria general de Podemos en el Archipiélago y portavoz en la cámara regional, Canarias “pronto podríamos tener un presidente investigado”, un hecho que “no presagia nada bueno desde el punto de vista de la ética e higiene democrática”. El caso Grúas de amplio recorrido en el salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna pasará al orden del día en Teobaldo Power lo que adelanta una reentré caliente en el Parlamento de Canarias a la vuelta de las vacaciones.

Podemos señala que el “gobierno en minoría” de Coalición Canaria debe explicar “las medidas que adoptará el Ejecutivo ante una posible imputación del Presidente del Gobierno de Canarias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Aún más, señala la portavoz de la formación morada, después de que los nacionalistas hayan anunciado que Clavijo se mantendrá como candidato a la Presidencia del Gobierno para 2019. “Mucho nos tememos que tampoco estarán dispuestos a que presente su dimisión en caso de que el TSJC lo investigue”, comentó Santana.

“Aún recuerdo cuando el presidente Clavijo me dijo en el Debate de la Nacionalidad que era falso que estuviera investigado por asunto judicial alguno y me pidió que me retractara y le pidiera disculpas, pues bien, parece que pronto podríamos tenerlo imputado”, ironizó la portavoz de Podemos en el Parlamento regional.

La sombra de la Moción de Censura

“Si la justicia coloca sobre la mesa acontecimientos graves que tengan que ver con el Gobierno de Canarias, actuaremos de inmediato y no dudaremos en una moción de censura”. Las palabras de Ángel Víctor Torres, secretario general del PSC-PSOE, del pasado cinco de junio vuelven a tener vigencia tras el informe del fiscal y la posibilidad de imputación para Clavijo. Podemos vuelve a insistir en que la situación judicxial del jefe del ejecutivo regional supone colocarlo a él y a CC en una situación similar a la que precipitó la censura de Mariano Rajoy y el desalojo del gobierno PP de la bancada azul del Congreso de los Diputados.

“El ‘Caso Grúas’ puede significar para CC y Clavijo lo mismo que el ‘Caso Gürtel’ supuso para el PP y Mariano Rajoy, así que es necesario conocer en sede parlamentaria si este Ejecutivo continúa avalando la corrupción o realmente tiene ‘tolerancia cero’ con ella”, advierte Santana, quien sigue apostando por la moción de censura si el TSJC decide investigar a Clavijo por “prevaricación y malversación”. “Ha llegado el momento de la política para subir el listón ético", sentencia la portavoz parlamentaria de Podemos.