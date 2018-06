La moción de censura a Clavijo, supeditada al caso Grúas

El PSOE y Podemos coinciden en su decisión de apoyar una moción de censura a Coalición Canaria si el presidente del Archipiélago, Fernando Clavijo, es finalmente condenado por el caso Grúas. Además, CC pierde el apoyo del PP en el Parlamento de Canarias tras caída de Rajoy. El presidente de los populares en las Islas, Asier Antona, ha asegurado este martes que “la estrategia del PP va a cambiar”. Estas declaraciones se producen tras el anuncio de este lunes de una posible moción de censura a Clavijo. Antona ha matizado sus palabras, aunque tampoco ha descartado la posibilidad.

Los tres partidos sumarían la mayoría necesaria (34 diputados) para desalojar a Clavijo de la presidencia autonómica. Esta opción, impensable antes, es ahora una posibilidad con el cambio de estrategia del PP en las Islas.

Según Podemos, no hay que esperar a la condena. “Si en el futuro se abre una investigación a Clavijo, nosotros estaríamos dispuestos a llevar adelante esa moción de censura con el resto de las fuerzas políticas”, ha dicho la secretaria general del partido en las Islas, Noemí Santana. “En el caso Grúas hay una sombra de dudas sobre el papel que jugó el presidente, que pudo haber cometido malas praxis y delito de prevaricación y malversación de caudales públicos en el Ayuntamiento de La Laguna”, ha añadido.

El PSOE prefiere esperar. “Si la justicia coloca sobre la mesa acontecimientos graves que tengan que ver con el Gobierno de Canarias, actuaremos de inmediato y no dudaremos en una moción de censura”, ha asegurado el secretario general de los socialistas en Canarias, Ángel Víctor Torres.

Por su parte, Nueva Canarias ha decidido no sumarse a ninguna moción de censura, aunque imputen al presidente autonómico, según ha confirmado el líder de la formación nacionalista. “Estamos a tan solo un año de las elecciones y no tiene sentido”, ha señalado Román Rodríguez que es partidario de que CC acabe la legislatura.

Si la censura la presenta el PP, se quedaría solo

Ningún grupo parlamentario apoyaría la moción de censura del Partido Popular. En el caso de presentarse, esta moción no prosperaría porque no hay ningún partido político dispuesto a apoyar a un candidato del Partido Popular, según han confirmado las fuerzas políticas con representación parlamentaria a Canarias Ahora.

Esta posibilidad fue anunciada este lunes por el presidente de los populares en las Islas, Asier Antona. “Todo puede ocurrir”, dijo a los periodistas tras reunirse con los presidentes insulares del partido. Estas declaraciones han sorprendido a todos los grupos parlamentario, ya que Antona no ha hablado con ninguna formación política sobre esa hipotética moción de censura.

No obstante, el líder de los populares ha matizado sus palabras este martes y ahora reconoce que no existe ninguna moción de censura sobre la mesa. Eso sí, no descarta presentarla.

Preguntado por la posibilidad de esta moción de censura, Fernando Clavijo ha señalado este martes que desde que se quedó en minoría al romperse el pacto con el PSOE, "las matemáticas parlamentarias son las que son". "No me ocupa ni me preocupa. Lo que tenga que ser será y, como no depende de mí, voy a seguir levantándome todos los días y trabajando por arreglar los problemas de los canarios", ha dicho el presidente a los medios de comunicación.

Podemos ya ha anunciado que optaría por la abstención si el PP presentara la moción de censura. La portavoz del partido en el Parlamento, Noemí Santana, ha señalado que para su formación el PP y CC no son diferentes. “El PP y CC son responsables del 88,4% de la corrupción en Canarias”, ha asegurado Santana. Tampoco tendría el apoyo de Nueva Canarias, según ha confirmado su líder, Román Rodríguez.

El PSOE se suma a la oposición a la posible censura del PP. El secretario general de este partido en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha tildado de “rabieta” las declaraciones de Antona y ha asegurado que no van a apoyar a ningún candidato del Partido Popular.