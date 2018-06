El PP no descarta una moción de censura en Canarias: "Todo puede ocurrir"

El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, ha afirmado este lunes que "todo puede ocurrir" en Canarias, al ser preguntado por la posible presentación de una de censura en contra de Fernando Clavijo (CC).



Asier Antona, tras una reunión extraordinaria de presidentes insulares de su partido, ha precisado en rueda de prensa que aún no se ha hablado de esta hipotética moción en las Islas y que, por el momento, prefiere no adelantar acontecimientos.



No obstante, ha asegurado que tras la moción contra Mariano Rajoy, el panorama político también ha cambiado en Canarias y ha señalado que su partido va a asumir en Madrid el protagonismo en defensa de Canarias, después de que CC y NC hayan perdido "fuelle" y "bajado en el ránking", al haber pasado de ser los diputados 175 y 176 en el Congreso a ser los 85 y 86.



Asimismo, ha calificado de "lamentable" el posicionamiento de NC respecto a la moción y ha criticado el "bochornoso" cambio de planteamiento la diputada de CC, Ana Oramas, que en un inicio iba a votar en contra y finalmente se abstuvo.



Sin embargo, ha añadido que el PP seguirá actuando en las Islas con responsabilidad, coherencia y pensando en el interés general, a pesar de que el nivel de influencia de CC y NC en el ámbito nacional haya bajado.



Antona, antes de asistir este martes al Comité Ejecutivo Nacional, convocado en Madrid con la dirección del partido, ha destacado que su partido no va a retroceder "ni un milímetro" en los logros que los Presupuestos Generales del Estado presentados por el PP consiguieron para Canarias.



Estos avances "no se cuestionan" y los beneficios cosechados "son irrenunciables", ha agregado el presidente regional del PP, quien ha enviado un mensaje de absoluta tranquilidad para todos los canarios.



Interrogado por la posibilidad de que el PP presente enmiendas en el Senado a los presupuestos, ha dicho que "no entiende por qué se ha generado ese debate", puesto que no es nuevo y siempre se han mejorado las cuentas en la Cámara Alta.



Ha precisado que la voluntad del PP no es retroceder en los avances que se han producido en los presupuestos, aspecto que nunca ha estado en duda, pero sí "mejorar todo aquello que sea mejorable" en el ámbito del Senado por responsabilidad.



"En Canarias las consecuencias de esta moción de censura pueden ser muchísimo peores que en el resto del país", ha advertido el presidente regional del PP, quien ha recordado que aún está pendiente la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado, la parte económica del REF, la reforma del Estatuto de Autonomía y del sistema electoral canario.



Ha avisado de que la moción de censura que ha hecho a Pedro Sánchez presidente es una maniobra de la que hasta sus propios impulsores desconocen las consecuencias y, además, altera por completo el mapa político en Canarias.



A su juicio, CC y NC se han precipitado y han actuado "con cierta imprudencia" y pensando a corto plazo.



Aunque le parece respetable el cambio de posicionamiento de ambos partidos, está seguro de que los ciudadanos no entienden cómo han antepuesto sus intereses partidistas al interés general del conjunto de los canarios.



Ha opinado que no es comprensible ni lógico cerrar hace unos días un acuerdo histórico con el PP para conseguir "los mejores presupuestos de la historia para Canarias" y luego girar 180 grados y respaldar una moción que pone en peligro objetivos prioritarios para las Islas.



También ha resaltado que Rajoy ha sido el mejor presidente de la historia de la democracia "con diferencia" y ha puesto a Canarias siempre en el centro de su agenda política más allá de las necesidades aritméticas parlamentarias.