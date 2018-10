Torres considera que el problema de la inmigración no puede ser motivo de confrontación contra el Gobierno

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que el problema que está sufriendo Lanzarote por el incremento en la llegada de cayucos y pateras a la isla "no puede ser un motivo de enfrentamiento contra el Gobierno".

En declaraciones a los medios antes de participar en la Fiesta de la Rosa en Lanzarote, Ángel Víctor Torres ha dicho que el diálogo y la solidaridad tienen que ser "bases fundamentales" de la acción política, especialmente en la isla.

"Tenemos que responder no acusando a otros de lo que son nuestras competencias; no con mensajes xenófobos y racistas, sino demostrando que desde el Gobierno de Canarias se tocan las puertas de los ayuntamientos y que éstos responden", señaló. El líder socialista quiso dejar claro que el problema de la inmigración "no puede ser un motivo de enfrentamiento contra el Gobierno porque ni es de su competencia, ni se soluciona enfrentándose unos con otros".

Ángel Víctor Torres también ha hablado de Educación y ha reclamado al Ejecutivo canario que en los presupuestos para 2019 la inversión educativa no baje del 4% del PIB de Canarias, sobre todo cuando se ha aprobado una moción institucional con este objetivo y cuando las islas están "a la cola de la cola" de la educación en España.

A su vez, ha destacado el acuerdo logrado ayer entre el Gobierno de Canarias y los sindicatos de CCOO, UGT y CSIF para la mejora del empleo público en la Administración de la Comunidad Autónoma, y que incluye la recuperación de las 35 horas semanales.

En este sentido, quiso recordar que se trata de una propuesta que el PSOE presentó hasta en dos ocasiones en el Parlamento y pide al Ejecutivo que busque la fórmula para llevarla a cabo, bien a través del superávit, con fondos propios o bajando el IGIC.

En cuanto a las primarias que el PSC-PSOE celebra este sábado en cuatro agrupaciones locales, dijo que hoy es un "día festivo" porque los militantes pueden elegir a quiénes quieran para encabezar sus planchas y reconoció que en este proceso ha habido una "deportividad" que evidencia la "unión" del partido.

Por último, comentó que la Fiesta de la Rosa que celebran hoy tiene que servir para reclamar la necesidad de un cambio político en Canarias y en Lanzarote, donde cree que el Cabildo "tiene que estar liderado por quien tiende la mano y busca soluciones a los problemas, y no por quien se enfrenta al resto de administraciones".