El Servicio Canario de Salud es el organismo que más ha progresado transparencia en los últimos años

El titular del Comisionado de Transparencia de Canarias recordó que en su última evaluación obtuvo una puntuación de 7,51 sobre 10 en el Índice de Transparencia de Canarias de 2017 (ITCanarias)

El encargado de auditar la transparencia del sector público regional aclaró que su equipo no tiene capacidad para revisar todos los datos relativos a las listas de espera sanitarias pero que eso no presupone que no sean fiables