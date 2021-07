Canarias mantiene todos los niveles de alerta vigentes mientras "preocupa mucho" la presión hospitalaria

El Gobierno de Canarias ha anunciado este jueves, tras su reunión semanal, que, tras analizar el Informe Diario de Situación COVID, se mantienen una semana más los niveles de alerta vigentes en las islas. Esto es: Tenerife, nivel 4; Gran Canaria, Fuerteventura y La Palma, nivel 3; La Gomera y Lanzarote, nivel 2; y El Hierro, nivel 1.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha destacado que la presión hospitalaria en Tenerife es de riesgo muy alto, especialmente en el Hospital de La Candelaria, y que esto es actualmente "lo que más preocupa" al Gobierno. De hecho, ha afirmado que la presión hospitalaria en el conjunto de las islas es la octava más alta del país, mientras que la mortalidad es de las más bajas. Este indicador de ocupación hospitalaria también es muy alto en La Palma y está subiendo en Gran Canaria, isla que "merece una especial atención" por este motivo y porque aumentan los contagios.

De hecho, el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, ha insistido en que la situación continúa siendo "preocupante" en Tenerife, y que ahora también lo es en Gran Canaria porque "está al límite del nivel 3", aunque ha añadido que la curva de incidencia acumulada, pese a moverse en cifras muy altas, lleva unos días sin seguir subiendo y su ocupación en UCI aún no está riesgo alto.

Pérez ha indicado que Sanidad está contabilizando cuántas personas no vacunadas se están contagiando de COVID, y ha adelantado que las cifras son aproximadamente el doble que de personas vacunadas: de los 5.434 notificados durante la última semana, 3.202 no estaban vacunados. Trujillo ha añadido que el riesgo de contagiarse es cuatro veces más alto en las personas sin vacunar, especialmente porque la variante delta, mayoritaria ya en las Islas, es unas diez veces más infecciosa.

Certificado COVID

Respecto a la suspensión de la obligatoriedad de presentar un certificado COVID para acceder a interiores en nivel 4 de alerta, El portavoz del Gobierno ha insistido en que se trata de una medida "cautelar, provisional, ya que tiene que ser ratificada por el mismo Tribunal tras escuchar al Gobierno".

Pérez ha subrayado que todas las medidas que ha adoptado el Gobierno han seguido recomendaciones técnicas y científicas. La defensa de la salud para que el impacto de la pandemia sea el menor posible, la compatibilización de esa protección con que se pueda desarrollar la actividad económica y con la legalidad han formado las tres pilares de las acciones del Ejecutivo, he explicado. De hecho, ha afirmado que la imposición del certificado COVID salió de una propuesta hecha en una de las mesas técnicas con el sector hostelero y ha mostrado sus dudas respecto al argumento de que presentar dicho certificado vulnere el derecho a la intimidad. Y ha mencionado algunos ejemplos, como tomar la temperatura para entrar en un local, presentar PCR para alojarse en un hotel, o presentar un DNI para poder volar, que también deberían ser considerados vulneraciones de ese derecho y, sin embargo, no lo son. El consejero ha defendido que presentar el certificado para, por ejemplo, entrar en un gimnasio, permite aumentar los aforos en ese establecimiento, por lo que "no entiende" que se haya paralizado su aplicación.

Tanto Pérez como Trujillo han concluido subrayando que quedan "muchas medidas que tomar" y también han apelado, una vez más, a la responsabilidad ciudadana.