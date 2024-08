Caso Valka: el Ayuntamiento de Las Palmas analiza las adjudicaciones del exresponsable de Parques y Jardines

La alcaldesa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha insistido este jueves en la máxima colaboración con la Justicia en el caso Valka, en el que el consistorio se personará. Así mismo ha recorado que hay una investigación judicial y que el motivo por el que se analizan las adjudicaciones del exresponsable de Parques y Jardines, Miguel Padrón, es porque es “personal municipal”. “Nosotros estamos haciendo lo que corresponde al ámbito estrictamente del Ayuntamiento”, afirmó.

El denominado caso Valka, cuya investigación coordina el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, se instruye la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. Son cinco las personas investigadas hasta la fecha, cuatro de ellas funcionarias del Ayuntamiento capitalino -una ya jubilada- y un empresario.

Darias ha recordado que las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento hasta ahora las comunicó, en primer lugar, a la Junta de Portavoces, a la que no acudió el PP, por lo que solo lo comunicó a CC y a Vox. Entonces, se dijo que el consistorio está también analizando varios pagos efectuados a las entidades Guerra Patrimonial FGG y Esvertical, que aparecen en la instrucción, al tiempo que el área de Contratación ha realizado averiguaciones de posibles subcontrataciones en relación a los contratos adjudicados.

“Lo hemos comunicado a los grupos del Gobierno y la oposición a excepción del PP que decidió no asistir y después lo comunicamos a la ciudadanía” y ha dicho que es “difícil comunicar algo a quien no quiere asistir porque no quiere participar y, sin embargo, se dedica a pedir”. “Yo creo que es importante participar en las reuniones que convocamos”, apuntó en referencia a los populares.

Según remarcó, además de personarse en la causa, se ha hecho un informe de cumplimiento que está llevando a cabo Geursa, y una verificación de todos los pagos realizados y también por parte del área de contratación del Ayuntamiento. Por tanto, sería: tesorería, contratación, recursos humanos las áreas del Ayuntamiento que están trabajando.

“Vamos a ver los resultados obtenidos y a partir de ahí veremos, pero el principio de legalidad también implica la seguridad jurídica: estamos hablando de licitaciones públicas adjudicadas en mesas de contratación, en este caso, con informes... digo de lo que consta en los expedientes del Ayuntamiento, que es lo que podemos aportar. No podemos hablar de otra cosa sino de lo que conocemos, de expedientes administrativos contractuales con todos los visos de informes de conformidad al respecto”, apuntó.

Sobre la posibilidad de que vaya a apartar a dirigentes de sus puestos, como a la gerente de Geursa, ha señalado que el Ayuntamiento ha hablado de las actuaciones que ha realizado, no de las que realizará en un futuro, “que dependerá de los resultados del trabajo que se está realizando en estos momentos y en Geursa”, ha dicho.

Darias ha insistido en que hay una investigación judicial que se está realizando y, por tanto, “tenemos que ser respetuosos”, ha dicho.

Sobre la petición del colectivo Rehoyas Avanza de reunirse con la alcaldesa ha dicho que es un plan que ya está en marcha, que en breve se finalizará las 148 viviendas de ese plan de reposición y que “uno de los principios generales del derecho es el de seguridad jurídica, es decir, hay cuestiones que han sido aprobadas por los órganos correspondientes y que tienen su ritmo y su parecer. Escuchar siempre es bueno pero las decisiones que se han adoptado también tienen que ser respetuosas con ellos”.