“Coherente” y “alejado del triunfalismo” o “vacío” y sin “medidas de calado”, las reacciones al discurso de Clavijo en el debate de la nacionalidad

El debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, que Vox ha denominado “debate de la región”, ha comenzado este martes con la intervención del presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), durante unas dos horas. En su discurso ha hablado de turismo, riqueza y productividad, y ha asegurado que las islas han cambiado, y ha pedido “un cambio de paradigma” para avanzar “con grandes acuerdos y consensos”, sin “broncas” y defendiendo que no hay varios bandos en la política canaria, sino “uno solo”, lo que Vox ha traducido como una mano tendida y el fin de las “líneas rojas”.

El Gobierno de Canarias no ha llegado “para hacer más de lo mismo”, tampoco para lamentarse ni para hacer “de oposición a la oposición”, sino que trabaja para “cambiar las cosas” y “hacer que las cosas sucedan”.

“El modo canario es posible porque tanto oposición como gobierno hemos entendido que con el diálogo ganamos todos, con el enfrentamiento pierde Canarias”, resumió.

Destacó que una de las señas de identidad del Gobierno es la cohesión territorial, porque “no es posible una Canarias justa y solidaria con islas de primera y de segunda”.

Dio por enterrado el pleito insular y afirmó que “solo desde el concepto de ciudadanos iguales en islas iguales” es posible avanzar.

Señaló también que en la gestión del gobierno el ciudadano está “en el centro del sistema” como prueban los tres decretos aprobados para la isla de La Palma, el decreto de vivienda o las medidas contra las listas de espera sanitarias y para la atención a la dependencia.

La gratuidad del transporte público en guaguas y tranvía o la apertura de un debate sobre el alquiler vacacional son otros de los logros que enumeró.

Las reacciones a sus palabras han sido, como cabría esperar, dispares: positivas entre los dos partidos minoritarios que sustentan al Gobierno (AHI y ASG) más Vox, y negativas entre la oposición (Nueva Canarias-Bloque Canarista y el PSOE).

Estas han sido las réplicas de cada grupo:

AHI

El diputado del grupo Mixto por Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, ha subrayado este martes que el presidente ha hablado claro y ha mirado al futuro con un mensaje esperanzador para las islas y alejado de la tónica de la confrontación.

En su intervención ante los medios de comunicación tras el discurso del presidente canario Raúl Acosta ha considerado que Clavijo ha abordado los grandes retos de Canarias y ha enfatizado su objetivo de promover la cohesión territorial y social.

Clavijo ha demostrado comprensión de los problemas que afectan a las islas, ha continuado el diputado de AHI, para quien es “esperanzador” que el presidente haya aludido a que en Canarias se están haciendo cosas “disruptivas” para diversificar su economía.

El presidente ha mirado al futuro “y no al bagaje del pasado” o a hacer “una crítica de la crítica de la oposición”, ha proseguido Raúl Acosta, quien ha agradecido el hecho de que Clavijo aludiese a El Hierro y su prioridad para afrontar la crisis migratoria con una propuesta que, ha recordado, aún no ha contestado el Gobierno español.

ASG

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha señalado este martes que el discurso del presidente de Canarias Fernando Clavijo le ha parecido “acertado” y “exquisito” en las formas, si bien ha echado en falta una mención a la necesidad de “reformar lo público”.

En su intervención, posterior al discurso de Clavijo en el debate sobre el estado de la nacionalidad, Curbelo ha señalado que hay que hacer mayor hincapié en la falta de cooperación que a veces existe desde el Gobierno canario con los cabildos, especialmente en materia de planificación territorial, sostenibilidad y crecimiento poblacional.

Sobre esa reforma de lo público, el también presidente del Cabildo de La Gomera ha apuntado que si no se lleva a cabo tendrá dimensiones para la acción de gobierno en cuestiones como sanidad, educación y la gestión administrativa, de modo que hace falta “grandes pactos”.

Ha valorado la propuesta de convocar a las presidencias de los cabildos para planificar el futuro desde un punto de vista territorial y demográfico. “Es de lo más importante que se ha dicho hoy en el discurso”, ha valorado.

Ha coincidido en cuestiones como la migratoria, donde la solidaridad a nivel estatal “ha fracasado” para el representante de la Agrupación Socialista Gomera.

Casimiro Curbelo ha valorado las propuestas sobre productividad y el énfasis en la necesidad de mejorar los salarios y la redistribución de riqueza, y ha reivindicado el diálogo y el “modo canario” del que ha hablado Clavijo, “lejos de la confrontación política y lo que ocurre en el resto de España”.

Vox

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha reprochado este martes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que ha hecho pocos anuncios “de calado” si bien ha mostrado su alegría por que se eliminen los “bandos” en la política canaria y se levanten las “líneas rojas”.

Ha valorado su “apuesta firme” por la productividad y la innovación aunque no estime las propuestas de su partido y que “por fin se toma en serio” a La Palma, porque hasta ahora solo ha habido “palabras” desde la erupción.

Ha dicho que “se ha quedado corto” al hablar de la sanidad pero no de los sanitarios y ante el anuncio de la historia clínica digital ha demandado una tarjeta sanitaria igual para todo el país.

Galván se ha opuesto a la eutanasia y el aborto, que son “disparates”, y ha reclamado medidas para los 566 mayores que se encuentran hospitalizados alta médica.

Ha reivindicado también que están “en contra de todo tipo de violencias” y que “se proteja a todas las personas” y se ha preguntado, ante la falta de vivienda, “¿como se van a hacer” con cargo al nuevo decreto.

Sobre inmigración ha mostrado su rechazo al “efecto llamada” y a las medidas que son un “parche”, caso de la distribución de menores y migrantes por diversos puntos de España y en cuanto al medio ambiente se ha preguntado “qué quieren conseguir con la descarbonización”.

PSOE

El portavoz del grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha acusado a Clavijo de defender desde que gobierna los intereses de una “minoría” y de situar a las islas “en el extrarradio de la Constitución” con su decreto sobre vivienda.

“El decreto de vivienda sitúa a Canarias en el extrarradio de la constitución. Lo ampliaremos en nuestra intervención”, aseveró Franquis en la rueda de prensa posterior al discurso que da comienzo al debate del estado de la nacionalidad canaria.

Franquis calificó el discurso de “plano” como su gestión y ha acusado al Gobierno de venir a cambiar las cosas a peor “con recortes, retroceso y desigualdad”.

Ha considerado “sorprendente” que Clavijo haya “descubierto” la innovación pese a que en el presupuesto autonómico se haya recortado en más de 50 millones de euros la partida para la Agencia Canaria de Investigación y la destinada a las universidades, lo que ha calificado de “enorme contradicción”.

También ha criticado la reducción en 17 millones para la vivienda pese a que luego el Gobierno declara la emergencia habitacional en las islas.

A su juicio, la seña de identidad del Gobierno es la de quitar impuestos a los más ricos y dar la potestad a promotores y constructores para edificar vivienda donde les plazca.

Es la prueba de que el Gobierno sólo defiende los intereses de minorías, ha proseguido Sebastián Franquis, para quien en los ocho meses de labor del Ejecutivo de Clavijo ha habido “un enorme retroceso” en políticas sociales y han empeorado las listas de espera sanitaria y de dependencia.

Nueva Canarias-Bloque Canarista

El portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, Luis Campos, ha acusado este martes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de hacer un discurso “más propio de un debate de investidura, cargado de buenas intenciones y lleno de espacios comunes”, pero que es “poco creíble” en el fondo.

Para Campos, las palabras del presidente en el debate del estado de la nacionalidad “se contradicen” todo el tiempo con sus acciones y ha cuestionado los datos aportados en materia de dependencia, donde a su juicio se ha producido un retroceso.

Campos ha lamentado que Clavijo hable de una Canarias de ciudadanos iguales e islas iguales “cuando es todo lo contrario”, y lo ha ejemplificado con la medida para la bonificación del combustible en las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro), lo que hace que ahora quienes más paguen por la gasolina y el diésel sean los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura.

También se ha referido a la desigualdad que a su juicio existe entre los canarios y el 0,3 % de los beneficiados por la bonificación al impuesto de sucesiones y donaciones.

Además, Luis Campos ha cuestionado la defensa que ha hecho Clavijo del sector primario “al que hace tres meses detrajo 24 millones de euros en los presupuestos anteriores”, al igual que con la cultura, ha insistido, que “recortó en diez millones”.

“Todos podríamos comprar todo si no conociéramos los antecedentes y las decisiones. Ha hablado de distintas emergencias como la sanitaria, hídrica o energética, pero el modelo desarrollista que plantea este Gobierno desde el primer momento lo hacen poco creíble”, ha culminado Campos.

PP

El Partido Popular (PP) ha calificado el discurso del presidente Clavijo de coherente, plagado de realidades y alejado del triunfalismo, pero ha echado en falta “autocrítica” respecto al caso Mascarillas, que ha puesto a Canarias “en el mentidero” de la actualidad política.

El presidente del grupo parlamentario Popular, Juan Manuel García Casañas, ha dicho que no será conformista y será exigente con el cumplimiento de los acuerdos suscritos para apoyar al Gobierno autonómico.

Al respecto, García Casañas ha indicado que Clavijo ha sido realista al concretar la situación en materia sanitaria, de vivienda, servicios sociales y sector primario con algunas medidas que, a su juicio, pueden traer “conflicto” pero son necesarias para solventar una situación ante la que el Gobierno no se pondrá de perfil.

No obstante, y aunque ha admitido que no era el objetivo del debate, el portavoz popular sí ha considerado que debía haber nombrado el caso Mascarillas que, en su opinión, “dice mucho” de una época en la que los canarios estaban en su casa con miedo y, sin embargo, no había control en las adjudicaciones y se perdió dinero de las arcas públicas.

Ello coincidió en que se impidió el debate en la Audiencia de Cuentas y en el Parlamento regional por parte de los grupos que apoyaban al anterior Ejecutivo “y hoy sufrimos las consecuencias”, ha dicho el portavoz popular.

CC

Para su propio grupo, el discurso de Clavijo refleja “otro modo de hacer política”, con “talante y consenso” y que se contrapone a lo que se suele ver en la política nacional en Madrid.

El portavoz del grupo Nacionalista, David Toledo, ha rechazado esa “agresividad y toxicidad” de quienes, a su juicio, “se olvidan” de gestionar para la ciudadanía.

Ha apuntado que este es un debate “atípico”, pues el presidente ha tenido que defender una gestión “de menos de un año” si bien “pese a llevar solo ocho meses se han puesto piedras fundamentales para la reconstrucción de Canarias”.

Toledo ha destacado asuntos mencionados por Fernando Clavijo como el reto demográfico, la reconstrucción de la isla de La Palma, la emergencia habitacional o la regulación del alquiler vacacional, entre otras cuestiones.

“No es de recibo que tengamos un problema habitacional y que los jóvenes no puedan desarrollar su proyecto vital”, ha añadido el diputado nacionalista.

También ha comentado que hay diferencias respecto a la gestión sanitaria con respecto a la pasada legislatura donde, según ha dicho, pese a contar con 1.000 millones de euros más “había peores datos”, mientras que en los últimos meses, ha dicho, se han reducido las esperas en un 7%.